AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi oy pusulası! Yeni dönemde hangi isimler görev alacak?

İl Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları:

1. ŞAHİN PİRDAL

2. MEHMET ER

3. MESUT ÜNER

4. NECMETTİN BİRİNCİ

5. SEYİT AHMET ÇANDIR

İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Asıl Üye Adayları:

1. ESRA YILMAZ

2. ERCAN GÜMÜŞ

3. ERCAN ÜNER

İl Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları:

1. LÜTFİ GÖKTAŞ

2. ALPAY GÖKÇE

3. BURAK SAYGILI

4. ÇETİN AKGÜL

5. UĞUR ACAR

İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Yedek Üye Adayları

1. RECEP ASİLSOY

2. MEHMET YANIK

Büyük Kongre Delege Asıl Adayları:

1. ABDULLAH ÖZDEMİR

2. OSMAN NURİ KABAKTEPE

3. SALİHA DEMİRER

4. EKREM ERDEM

5. EROL KAYA

6. MEHMET DOĞAN KUBAT

7. MUSTAFA ATAŞ

8. RAVZA KAVAKÇI KAN

9. ABDULKADİR AKSU

10. BERAT ALBAYRAK

11. İDRİS GÜLLÜCE

12. MEHMET MÜEZZİNOĞLU

13. ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

14. FAHRETTİN KOCA

15. VOLKAN BOZKIR

16. ZİYA SELÇUK

17. MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ

18. ABDURRAHİM BOYNUKALIN

19. ARZU SİLİN GÜNAYDIN

20. MEHMET UMUR

21. HARUN ARMAĞAN

22. BARIŞ ÖZEROL

23. MUHAMMED ALİ UÇAR

24. FUNDA OZAN

25. ENGİN TELLİ

26. AYDOĞAN AHIAKIN

27. İSMÂİL CAN GÖKBUDAK

28. YILDIZ KAYA

29. CEMAL BEKLE

30. İFFET POLAT

31. TÜLAY KAYNARCA

32. ENES ŞİŞMAN

33. ABDURRAHMAN ÖZ

34. HÜSEYİN ÖZBAKIR

35. İSMÂİL CENK DİLBEROĞLU

36. SEBAHATTİN KARAKELLE

37. MAHMUT EMİN MOLLAOĞLU

38. YASİR ÇELİK

39. SELAHATTİN ÇEBİ

40. YASİN UĞUR

41. FEYZULLAH KIYIKLIK

42. HALİDE İNCEKARA

43. AHMET BAHA ÖĞÜTKEN

44. AHMET HAMDİ ÇAMLI

45. HARUN KARACA

46. HÜSEYİN BESLİ

47. HÜSEYİN BÜRGE

48. İRFAN GÜNDÜZ

49. MEHMET METİNER

50. NUSRET BAYRAKTAR

51. UĞUR IŞILAK

52. METİN KÜLÜNK

53. ALEV DEDEGİL

54. ALİ İBİŞ

55. CANAN KALSIN

56. HÜSEYİN KANSU

57. EMİNE SARE AYDIN

58. AYFER YAMAN

59. ŞEYMA DOĞÜCÜ

60. ÖMER FARUK KALAYCI

61. GIVASEDDİN GERGİN

62. TAHA AYHAN

63. MUHAMMED CEM ÇEKEREK

64. TOĞAY ÇOBAN

65. NEJAT ÖZTÜRK

66. ÖZER SARIKAYA

67. AHMET CİN

68. SALİM ÇETİNKAYA

69. İSMET YILDIRIM

70. MUHAMMED YAVUZ GÜLTEPE

71. YASİN YILDIZ

72. UĞUR YILMAZ

73. HAKAN BAHADIR

74. İMDAT KAMACI

75. ABDURRAHMAN DURSUN

76. SERKAN BAHADIR

77. ERDEM DEMİR

78. SEBAHATDİN KAYAS

79. YASİN KARTOĞLU

80. FEYZULLAH TORLAK

81. FATİH AYDEMİR

82. HAYDAR GÖKSOY

83. AHMET ÖZTÜRK

84. ERKAN YILDIRIM

85. MEVLÜT ÖZTEKİN

86. GÜRKAN AKSOY

87. EMRULLAH ERKUŞ

88. MEHMET TEVFİK GÖKSU

89. MUHAMMET VANLIOĞLU

90. BURAK ÇİFÇİ

91. ÖMER ÇOLAK

92. AYHAN ÜSDİ

93. ALİ TOMBAŞ

94. FATİH KARAİSMALLOĞLU

95. MEHMET ERGÜN TURAN

96. HALL İBRAHİM KURŞUN

97. SALİM GÖKHAN GÜREK

98. MUSTAFA CANDAROĞLU

99. ERDEM KOÇOĞLU

100. ŞEREF ÇOLAK

101. MUSTAFA YALÇINKAYA

102. ÖMER ARISOY

103. MAHMUT YUSUF

104. DEVRAN YALÇINKAYA

105. BÜNYAMİN DEMİR

106. MEHMET ACAR

107. SERKAN POLAT

108. ÖZKAN AYDUĞAN

109. SAMİ BARLAS

110. AHMET FARUK KURAN

111. KASIM FIRAT

112. M. YILDIRIM TURAN

113. LEVENT ÖZKAN

114. ERDOĞAN AKGÜL

115. UĞUR SİNA ŞEN

116. ZEYNEL ABİDİN OKUL

117. EMİNE ERDOĞAN

118. NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN

119. ZİYA İLGEN

120. SADIK ALBAYRAK

121. MUSTAFA ERDOĞAN

122. SERHAT ALBAYRAK

123. ORHAN UZUNER

124. FATİH ARSLAN

125. MUSTAFA GÜR

126. CEVAT OLÇOK

127. HASAN GÜRSOY

128. SAVCI SAYAN

129. MÜCAHİT YILMAZ

130. SEVDE BEYAZIT KAÇAR

131. TÜLAY KALAV

132. SELVER AKKOYUN

133. MERYEM KARAKÖSE

134. ÖZLEM EROL

135. FATMA COŞTU

136. HAVVA SABUNCUOĞLU

137. RABİA BAY KESER

138. NUH ENSONRA

139. ALİ BAYRAM DOĞAN

140. BURAK COŞKUN

141. CEMAL OĞUZ KILIÇ

142. OSMAN NURİ ANBARKAYA

143. SERDAR DURAN

144. GÜLBAHAR ÖZTÜRK

145. YASEMİN ULGAÇ

146. ZEYNEP VERA YILMAZ

147. FATMANUR ALTUN

148. MURAT HAZIROĞLU

149. TEMEL BAŞALAN

150. HASAN BASRİ KURT

151. OSMAN SÖYLER

152. MEVLÜT UYSAL

153. İSMAİL HAKKI TURUNÇ

154. AKIN BAYRAM

155. İSMET ÖZTÜRK

156. MUAMMER BİRDAL

157. FATİH COŞAR

158. MUHAMMED EMİN SARAÇ

159. MEHMET FATİH SERDAR

160. MEHMED EMİN ÖZKAYA

161. EROL BULUT

162. BURCU ÖZER GÜNAYDIN

163. FAHRİ ŞAHİN

164. RECEP ASLIYÜKSEK

165. AHMET KAAN

166. FADİME ZEHRA ŞENER

167. RABİYA KAZAK ACİ

168. MUSTAFA GÜNDOĞAN

169. ESAT ERTAÇ ERBESLER

170. ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN

171. GÜLAY DALYAN

172. ALİ ASLAN

173. OSMAN KAAN

174. SALİH BAYRAKTAR

175. ABDULLAH ARIDORU

176. ALPEREN BOZDAĞ

177. BABÜR BAYCAN

178. BAHAR ÇAVUŞ

179. BURAK ŞÜKRÜ UMUR

180. CAHİT İSLAM ERTEMEL

181. ÇAĞRI ÇAYLI

182. ÇETİN ELEVLİ

183. ELİF YAŞAROĞLU ANTEPLİOĞLU

184. ERDİ ÇAPAR

185. ESRA SARIÇİÇEK ÇAKAR

186. FATİH KARAMAN

187. FATİH TUNA

188. FATMA ZEYNEP ŞİŞMAN

189. HARUN MUŞ

190. HELİN GÖRGÜL

191. HÜSEYİN TURAN

192. İBRAHİM DENİZ

193. İLKER GÜRBÜZ

194. KÜBRA ANAR

195. MANOLYA DEMİRÖREN

196. MEHMET KÜÇÜK

197. MEHMET ŞAHİN

198. MUHAMMED ABDULHALİM AKSU

199. MUHAMMET MÜRSEL KAYA

200. MUHAMMET TALHA KOR

201. NURULLAH AKTAŞ

202. ORHAN NARİN

203. OSMAN BAŞER

204. ÖMER KARAHAN

205. ÖMER LÜTFİ ARI

206. ÖMER ŞAHAN

207. SEDAT AYYILDIZ

208. SONGÜL SARI GÜNDOĞDU

209. TARKAN BURÇAK UYGUN

210. TURGAY AKPINAR

211. YAVUZ AKSOY

212. YURDANUR BİKA

213. YUSUF ASLAN

214. ZEYNETTİN AYDIN

215. ŞAHİN PİRDAL

Büyük Kongre Delege Yedek Adayları:

1. RIFAT KUTLU

2. METİN KİLİK

3. MUSTAFA BAYRAM

4. FARUK ÖZDEMİR

5. RIDVAN BURAL

6. ABDURRAHMAN SACİT GÖKSU

7. FATİH DÜNEMEZ

8. NESRİN SAĞLIK DERİŞ

9. OSMAN CENGİZ

10. MUHAMMET ENES SAVAŞ

11. NECMETTİN YAZICI

12. DURSUN TİRKİ

13. NİHAL YILDIZ

14. KÜBRA DURSUN

15. MEHMET FATİH SELÇUK

16. UĞUR UYHAN

17. JALE BARAN

18. ABDÜSSAMET AYDIN

19. AHMET KESERCİ

20. BEYZA SİNE

21. ÇETİN ALTINDAĞ

22. İLAYDA ZEYNEP BÜLBÜL

23. HAKAN POLATTİMUR

24. HALİL İBRAHİM BİRER

25. YUSUF EMRE TANIŞ

26. ESRA YILMAZ

27. ERCAN GÜMÜŞ

28. ERCAN ÜNER

29. MESUT ÜNER

30. NECMETTİN BİRİNCİ

31. MEHMET ER

32. SEYİT AHMET ÇANDIR

33. RECEP ASİLSOY

34. MEHMET YANIK

35. LÜTFİ GÖKTAŞ

36. ALPAY GÖKÇE

37. BURAK SAYGILI

38. UĞUR ACAR

39. ÇETİN AKGÜL

40. GÜLTEN TERZİ

41. SELVER AKKOYUN KORKMAZ

42. ENNUR GEDİKOĞLU

43. ELİF BAŞGÖZE

44. NURDAN DURGUT

45. TÜLAY TAŞTAN

46. TUBA YILMAZ

47. SELMA AKIN PATIR

48. HATİCE SARI

49. NARİN YAPRAK AYDIN

50. MERVE BAKIR

51. NEŞVA YARAR

52. ASUMAN SAĞLAM

53. AYFER KUBİLAY

54. AYŞE BAYDAR

55. AYŞEGÜL PEKTAŞ DOĞRU

56. BİRGÜL SARI

57. BURCU HATUN ŞAHİNCİ

58. EBRAR SERAP MUTLU

59. ELİF BIÇAK

60. ELİF ÇAKIR

61. MERYEM KAYA

62. HATİCE YÜCEL

63. HATİCE DEVRİM ÇEVİK

64. İNCİ ÖZEKE

65. NURAY ÜÇER

66. RABIA YAZICI

67. SEVGİ GÜLSEREN

68. YASEMİN TERZİ GÜLER

69. ZEHRA KAYA

70. ZÜLEYHA GENİŞ

71. HALİT RAMAZAN GÜLER

72. MÜCAHİT ŞAHİN

73. MEHMET TUFAN KOÇAK

74. KORAY HÜYÜKTEPE

75. MURAT EMİR KAYA

76. FATMA ZEHRA KURŞUN

77. EMRE HAFIZOĞLU

78. MUHAMMET YAĞCI

79. SEMAVİ DELEN

80. HAMZA TAŞDEMİR

81. MAHMUT EKREM VAROL

82. FATMA ŞEYMA AĞACA

83. KÜBRA ŞİMŞEK

84. HASAN SALİH ÖZTÜRK

85. AYŞENUR YAZICI

86. SALİH BUĞRA KURTULMUŞ

87. RESUL ENES SERTKAYA

88. MURAT KARACA

89. DURALİ ŞENER

90. FURKAN CAN SEVGA

91. MAHMUT GÜNDOĞAN

92. ŞAFAK KARABİNA

93. İBRAHİM CAN

94. ESAT DURSUN

95. MUHAMMED ÖMER TÜNCEL

96. MUHAMMED DOĞAN GÜRCAN

97. MURAT TÜRK

98. FATİH EMRE ERGÜL

99. BARAN MELİK

100. KEMAL ÖZTEKİN

101. EMİRHAN ATEŞ

102. TOLGA ZORLU

103. AHMET HÜSEYİN ÇINAR

104. MUHAMMED EMİN ŞEN

105. YUSUF BULUT

106. EMİNE SEVER

107. MURAT CAN FERSAN

108. EYÜP YAZICI