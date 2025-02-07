AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi oy pusulası! Yeni dönemde hangi isimler görev alacak?
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezinde gerçekleştiriliyor. Kongredeki seçimde kullanılacak oy pusulası ve yönetimde görev alacak isimler ortaya çıktı.İşte isim isim tam liste...
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
KONGREDEKİ OY PUSULASI
İl Başkan Adayı: Abdullah Özdemir
İl Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları:
1. Abdullah Arıdoru
2. Alperen Bozdağ
3. Babür Baycan
4. Bahar Çavuş
5. Burak Şükrü Umur
6. Cahit İslam Ertemel
7. Çağrı Çaylı
8. Çetin Elevli
9. Elif Yaşaroğlu Antepiloğlu
10. Ensar Topçu
11. Erdi Çapar
12. Esra Sarıçıkçak Çakar
13. Fatime Zehra Şener
14. Fatih Karaman
15. Fatih Tuna
16. Fatma Zeynep Şişman
17. Gıyaseddin Gergin
18. Harun Muş
19. Helin Görgül
20. Hüseyin Turan
21. İbrahim Deniz
22. İlker Gürbüz
23. Kübra Anar
24. Manolya Demirören
25. Mehmed Emin Özkaya
26. Mehmet Küçük
27. Mehmet Şahin
28. Muhammed Birdal
29. Muhammed Abdulhalim Aksu
30. Muhammet Mürsel Kaya
31. Muhammet Talha Kor
32. Nurullah Aktaş
33. Orhan Narin
34. Osman Başer
35. Osman Ertuğrul Yörük
36. Ömer Karahan
37. Ömer Lütfi Arı
38. Ömer Şahan
39. Rabiya Kazak Aci
40. Sedat Ayyıldız
41. Songül Sarı Gündoğdu
42. Tarkan Burçak Uygun
43. Turgay Akpınar
44. Yasin Çelik
45. Yavuz Aksoy
46. Yurdakul Bika
47. Yusuf Aslan
48. Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu
49. Zeynettin Aydın
İl Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları:
1. Rıfat Kutlu
2. Metin Kılıç
3. Mustafa Bayram
4. Faruk Özdemir
5. Ridvan Bural
6. Abdurrahman Sacit Göksu
7. Fatih Dühmenez
8. Nesrin Sağlık Deriş
9. Osman Cengiz
10. Muhammet Enes Savaş
11. Necmettin Yazıcı
12. Dursun Tirik
13. Nihal Yıldız
14. Kübra Dursun
15. Mehmet Fatih Selçuk
16. Uğur Uyhan
17. Jale Baran
18. Abdüssamet Aydın
19. Ahmet Keserci
20. Beyza Sine
21. Çetin Altındağ
22. İlayda Zeynep Bülbül
23. Hakan Polatlıtur
24. Halil İbrahim Birer
25. Yusuf Emre Tanış
İl Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları:
1. ŞAHİN PİRDAL
2. MEHMET ER
3. MESUT ÜNER
4. NECMETTİN BİRİNCİ
5. SEYİT AHMET ÇANDIR
İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Asıl Üye Adayları:
1. ESRA YILMAZ
2. ERCAN GÜMÜŞ
3. ERCAN ÜNER
İl Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları:
1. LÜTFİ GÖKTAŞ
2. ALPAY GÖKÇE
3. BURAK SAYGILI
4. ÇETİN AKGÜL
5. UĞUR ACAR
İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Yedek Üye Adayları
1. RECEP ASİLSOY
2. MEHMET YANIK
Büyük Kongre Delege Asıl Adayları:
1. ABDULLAH ÖZDEMİR
2. OSMAN NURİ KABAKTEPE
3. SALİHA DEMİRER
4. EKREM ERDEM
5. EROL KAYA
6. MEHMET DOĞAN KUBAT
7. MUSTAFA ATAŞ
8. RAVZA KAVAKÇI KAN
9. ABDULKADİR AKSU
10. BERAT ALBAYRAK
11. İDRİS GÜLLÜCE
12. MEHMET MÜEZZİNOĞLU
13. ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
14. FAHRETTİN KOCA
15. VOLKAN BOZKIR
16. ZİYA SELÇUK
17. MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ
18. ABDURRAHİM BOYNUKALIN
19. ARZU SİLİN GÜNAYDIN
20. MEHMET UMUR
21. HARUN ARMAĞAN
22. BARIŞ ÖZEROL
23. MUHAMMED ALİ UÇAR
24. FUNDA OZAN
25. ENGİN TELLİ
26. AYDOĞAN AHIAKIN
27. İSMÂİL CAN GÖKBUDAK
28. YILDIZ KAYA
29. CEMAL BEKLE
30. İFFET POLAT
31. TÜLAY KAYNARCA
32. ENES ŞİŞMAN
33. ABDURRAHMAN ÖZ
34. HÜSEYİN ÖZBAKIR
35. İSMÂİL CENK DİLBEROĞLU
36. SEBAHATTİN KARAKELLE
37. MAHMUT EMİN MOLLAOĞLU
38. YASİR ÇELİK
39. SELAHATTİN ÇEBİ
40. YASİN UĞUR
41. FEYZULLAH KIYIKLIK
42. HALİDE İNCEKARA
43. AHMET BAHA ÖĞÜTKEN
44. AHMET HAMDİ ÇAMLI
45. HARUN KARACA
46. HÜSEYİN BESLİ
47. HÜSEYİN BÜRGE
48. İRFAN GÜNDÜZ
49. MEHMET METİNER
50. NUSRET BAYRAKTAR
51. UĞUR IŞILAK
52. METİN KÜLÜNK
53. ALEV DEDEGİL
54. ALİ İBİŞ
55. CANAN KALSIN
56. HÜSEYİN KANSU
57. EMİNE SARE AYDIN
58. AYFER YAMAN
59. ŞEYMA DOĞÜCÜ
60. ÖMER FARUK KALAYCI
61. GIVASEDDİN GERGİN
62. TAHA AYHAN
63. MUHAMMED CEM ÇEKEREK
64. TOĞAY ÇOBAN
65. NEJAT ÖZTÜRK
66. ÖZER SARIKAYA
67. AHMET CİN
68. SALİM ÇETİNKAYA
69. İSMET YILDIRIM
70. MUHAMMED YAVUZ GÜLTEPE
71. YASİN YILDIZ
72. UĞUR YILMAZ
73. HAKAN BAHADIR
74. İMDAT KAMACI
75. ABDURRAHMAN DURSUN
76. SERKAN BAHADIR
77. ERDEM DEMİR
78. SEBAHATDİN KAYAS
79. YASİN KARTOĞLU
80. FEYZULLAH TORLAK
81. FATİH AYDEMİR
82. HAYDAR GÖKSOY
83. AHMET ÖZTÜRK
84. ERKAN YILDIRIM
85. MEVLÜT ÖZTEKİN
86. GÜRKAN AKSOY
87. EMRULLAH ERKUŞ
88. MEHMET TEVFİK GÖKSU
89. MUHAMMET VANLIOĞLU
90. BURAK ÇİFÇİ
91. ÖMER ÇOLAK
92. AYHAN ÜSDİ
93. ALİ TOMBAŞ
94. FATİH KARAİSMALLOĞLU
95. MEHMET ERGÜN TURAN
96. HALL İBRAHİM KURŞUN
97. SALİM GÖKHAN GÜREK
98. MUSTAFA CANDAROĞLU
99. ERDEM KOÇOĞLU
100. ŞEREF ÇOLAK
101. MUSTAFA YALÇINKAYA
102. ÖMER ARISOY
103. MAHMUT YUSUF
104. DEVRAN YALÇINKAYA
105. BÜNYAMİN DEMİR
106. MEHMET ACAR
107. SERKAN POLAT
108. ÖZKAN AYDUĞAN
109. SAMİ BARLAS
110. AHMET FARUK KURAN
111. KASIM FIRAT
112. M. YILDIRIM TURAN
113. LEVENT ÖZKAN
114. ERDOĞAN AKGÜL
115. UĞUR SİNA ŞEN
116. ZEYNEL ABİDİN OKUL
117. EMİNE ERDOĞAN
118. NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN
119. ZİYA İLGEN
120. SADIK ALBAYRAK
121. MUSTAFA ERDOĞAN
122. SERHAT ALBAYRAK
123. ORHAN UZUNER
124. FATİH ARSLAN
125. MUSTAFA GÜR
126. CEVAT OLÇOK
127. HASAN GÜRSOY
128. SAVCI SAYAN
129. MÜCAHİT YILMAZ
130. SEVDE BEYAZIT KAÇAR
131. TÜLAY KALAV
132. SELVER AKKOYUN
133. MERYEM KARAKÖSE
134. ÖZLEM EROL
135. FATMA COŞTU
136. HAVVA SABUNCUOĞLU
137. RABİA BAY KESER
138. NUH ENSONRA
139. ALİ BAYRAM DOĞAN
140. BURAK COŞKUN
141. CEMAL OĞUZ KILIÇ
142. OSMAN NURİ ANBARKAYA
143. SERDAR DURAN
144. GÜLBAHAR ÖZTÜRK
145. YASEMİN ULGAÇ
146. ZEYNEP VERA YILMAZ
147. FATMANUR ALTUN
148. MURAT HAZIROĞLU
149. TEMEL BAŞALAN
150. HASAN BASRİ KURT
151. OSMAN SÖYLER
152. MEVLÜT UYSAL
153. İSMAİL HAKKI TURUNÇ
154. AKIN BAYRAM
155. İSMET ÖZTÜRK
156. MUAMMER BİRDAL
157. FATİH COŞAR
158. MUHAMMED EMİN SARAÇ
159. MEHMET FATİH SERDAR
160. MEHMED EMİN ÖZKAYA
161. EROL BULUT
162. BURCU ÖZER GÜNAYDIN
163. FAHRİ ŞAHİN
164. RECEP ASLIYÜKSEK
165. AHMET KAAN
166. FADİME ZEHRA ŞENER
167. RABİYA KAZAK ACİ
168. MUSTAFA GÜNDOĞAN
169. ESAT ERTAÇ ERBESLER
170. ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN
171. GÜLAY DALYAN
172. ALİ ASLAN
173. OSMAN KAAN
174. SALİH BAYRAKTAR
175. ABDULLAH ARIDORU
176. ALPEREN BOZDAĞ
177. BABÜR BAYCAN
178. BAHAR ÇAVUŞ
179. BURAK ŞÜKRÜ UMUR
180. CAHİT İSLAM ERTEMEL
181. ÇAĞRI ÇAYLI
182. ÇETİN ELEVLİ
183. ELİF YAŞAROĞLU ANTEPLİOĞLU
184. ERDİ ÇAPAR
185. ESRA SARIÇİÇEK ÇAKAR
186. FATİH KARAMAN
187. FATİH TUNA
188. FATMA ZEYNEP ŞİŞMAN
189. HARUN MUŞ
190. HELİN GÖRGÜL
191. HÜSEYİN TURAN
192. İBRAHİM DENİZ
193. İLKER GÜRBÜZ
194. KÜBRA ANAR
195. MANOLYA DEMİRÖREN
196. MEHMET KÜÇÜK
197. MEHMET ŞAHİN
198. MUHAMMED ABDULHALİM AKSU
199. MUHAMMET MÜRSEL KAYA
200. MUHAMMET TALHA KOR
201. NURULLAH AKTAŞ
202. ORHAN NARİN
203. OSMAN BAŞER
204. ÖMER KARAHAN
205. ÖMER LÜTFİ ARI
206. ÖMER ŞAHAN
207. SEDAT AYYILDIZ
208. SONGÜL SARI GÜNDOĞDU
209. TARKAN BURÇAK UYGUN
210. TURGAY AKPINAR
211. YAVUZ AKSOY
212. YURDANUR BİKA
213. YUSUF ASLAN
214. ZEYNETTİN AYDIN
215. ŞAHİN PİRDAL
Büyük Kongre Delege Yedek Adayları:
1. RIFAT KUTLU
2. METİN KİLİK
3. MUSTAFA BAYRAM
4. FARUK ÖZDEMİR
5. RIDVAN BURAL
6. ABDURRAHMAN SACİT GÖKSU
7. FATİH DÜNEMEZ
8. NESRİN SAĞLIK DERİŞ
9. OSMAN CENGİZ
10. MUHAMMET ENES SAVAŞ
11. NECMETTİN YAZICI
12. DURSUN TİRKİ
13. NİHAL YILDIZ
14. KÜBRA DURSUN
15. MEHMET FATİH SELÇUK
16. UĞUR UYHAN
17. JALE BARAN
18. ABDÜSSAMET AYDIN
19. AHMET KESERCİ
20. BEYZA SİNE
21. ÇETİN ALTINDAĞ
22. İLAYDA ZEYNEP BÜLBÜL
23. HAKAN POLATTİMUR
24. HALİL İBRAHİM BİRER
25. YUSUF EMRE TANIŞ
26. ESRA YILMAZ
27. ERCAN GÜMÜŞ
28. ERCAN ÜNER
29. MESUT ÜNER
30. NECMETTİN BİRİNCİ
31. MEHMET ER
32. SEYİT AHMET ÇANDIR
33. RECEP ASİLSOY
34. MEHMET YANIK
35. LÜTFİ GÖKTAŞ
36. ALPAY GÖKÇE
37. BURAK SAYGILI
38. UĞUR ACAR
39. ÇETİN AKGÜL
40. GÜLTEN TERZİ
41. SELVER AKKOYUN KORKMAZ
42. ENNUR GEDİKOĞLU
43. ELİF BAŞGÖZE
44. NURDAN DURGUT
45. TÜLAY TAŞTAN
46. TUBA YILMAZ
47. SELMA AKIN PATIR
48. HATİCE SARI
49. NARİN YAPRAK AYDIN
50. MERVE BAKIR
51. NEŞVA YARAR
52. ASUMAN SAĞLAM
53. AYFER KUBİLAY
54. AYŞE BAYDAR
55. AYŞEGÜL PEKTAŞ DOĞRU
56. BİRGÜL SARI
57. BURCU HATUN ŞAHİNCİ
58. EBRAR SERAP MUTLU
59. ELİF BIÇAK
60. ELİF ÇAKIR
61. MERYEM KAYA
62. HATİCE YÜCEL
63. HATİCE DEVRİM ÇEVİK
64. İNCİ ÖZEKE
65. NURAY ÜÇER
66. RABIA YAZICI
67. SEVGİ GÜLSEREN
68. YASEMİN TERZİ GÜLER
69. ZEHRA KAYA
70. ZÜLEYHA GENİŞ
71. HALİT RAMAZAN GÜLER
72. MÜCAHİT ŞAHİN
73. MEHMET TUFAN KOÇAK
74. KORAY HÜYÜKTEPE
75. MURAT EMİR KAYA
76. FATMA ZEHRA KURŞUN
77. EMRE HAFIZOĞLU
78. MUHAMMET YAĞCI
79. SEMAVİ DELEN
80. HAMZA TAŞDEMİR
81. MAHMUT EKREM VAROL
82. FATMA ŞEYMA AĞACA
83. KÜBRA ŞİMŞEK
84. HASAN SALİH ÖZTÜRK
85. AYŞENUR YAZICI
86. SALİH BUĞRA KURTULMUŞ
87. RESUL ENES SERTKAYA
88. MURAT KARACA
89. DURALİ ŞENER
90. FURKAN CAN SEVGA
91. MAHMUT GÜNDOĞAN
92. ŞAFAK KARABİNA
93. İBRAHİM CAN
94. ESAT DURSUN
95. MUHAMMED ÖMER TÜNCEL
96. MUHAMMED DOĞAN GÜRCAN
97. MURAT TÜRK
98. FATİH EMRE ERGÜL
99. BARAN MELİK
100. KEMAL ÖZTEKİN
101. EMİRHAN ATEŞ
102. TOLGA ZORLU
103. AHMET HÜSEYİN ÇINAR
104. MUHAMMED EMİN ŞEN
105. YUSUF BULUT
106. EMİNE SEVER
107. MURAT CAN FERSAN
108. EYÜP YAZICI
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