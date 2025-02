Bakan Işıkhan'dan "SGK borcu" açıklaması: Büyük çoğu CHP'li belediyelere ait | Son çağrı: Kaynaktan kesilecek!

Fotoğraf: AA

PRİM BORÇLARI KAYNAKTAN KESİLECEK

Bizim baştan beri ifade etmek istediğimiz ve gelmek istediğimiz nokta bu. Borçların ödenmesi noktası. Ben gerçekten teşekkür ediyorum bu adımı atan tüm belediyelerimize, belediye başkanlarımıza. Bu zaten son bir süreç, son bir çaba olacak. Çünkü artık biliyorsunuz belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı söz konusu. Yakın zamanda da yani şubat ayının ortasında da biz bu kararı resmen uygulamaya başlayacağız.

Bu son çabamızı sizlerin aracılığıyla da şu an 1400 belediye başkanımıza da duyurmuş olalım. Bir an evvel iletişim kurmamışlarsa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize ve merkezlerimize bir an evvel borçlarının ödenmesi noktasında bizimle iletişime geçmelerini özellikle istirham ediyorum. Aksi takdirde borçları daha da artacak bir düzeyde ve ödenemeyecek, sürdürülebilir halden çıkacaktır diye uyarmak istiyorum sizlerin sayesinde. Teşekkür ediyorum.