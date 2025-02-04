Bakan Işıkhan'dan "SGK borcu" açıklaması: Büyük çoğu CHP'li belediyelere ait | Son çağrı: Kaynaktan kesilecek!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Belediyelerin SGK'ya olan borçlarına değinen Işıkhan, 'Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmının yine CHP'li belediyelere ait olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum.' dedi. Öte yandan Bakan Işıkhan, borcunun ödemeyen belediyelere çağrıda bulunarak, 'Belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı söz konusu. Yakın zamanda da yani şubat ayının ortasında da biz bu kararı resmen uygulamaya başlayacağız.' ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"BELEDİYELERİMİZİN BORÇLARI 162 MİLYARA ULAŞTI"
Evet, yaklaşık bir yılı aşan süredir biz belediyelerimizin SGK'ya olan, ödenmemiş olan prim borçlarını gündeme getiriyoruz. Ancak konu öyle bir noktaya ulaştı ki, sürdürülemez hale geldi borçlar. Borçlar ana paranın çok üzerinde artmaya başladı. Biz de sizlerin aracılığıyla birçok sosyal medya ve dijital ortamda da belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz SGK'ya olan prim borçlarının ödenmeleri noktasında. Fakat biz en borçlu belediyeleri açıkladığımızda en fazla reaksiyon CHP'li belediyelerden geldi. Halbuki daha önceki yayınlarda da sizler de şahit oldunuz. Biz SGK olarak mevcut durumu, SGK'nın alacaklarını ve belediyelerin prim borçlarını adeta bir röntgen filmi çeker gibi kamuoyuyla ve aziz milletimize paylaştık. Ancak biz bunları ifade ederken CHP'li belediyeler sürekli bir tepki gösterdiler.
Türkiye'de 30 büyükşehir, 51 il ve 920 ilçe belediyesi bulunmakta. Belde belediyelerini de saydığımızda yaklaşık 1405 belediyemiz var. Bu konuyu geçen sene gündeme getirdiğimizde saygıdeğer cumhurbaşkanımız da defaten ifade etti. Tüm bu belediyelerimizin borçları 96 milyar liraydı. Yıl sonunda rakama dikkatinizi çekmek isterim, 160 milyara ulaşmış durumda. Ocak ayı itibariyle de bu rakamın 162 milyara ulaştığını da söyleyebiliriz.
"BORÇLARIN BÜYÜK BİR KISMI CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT"
Burada biz duyurularımızı yaparken belediyelerimize iletişim kurarak bu borçların ödenmesi noktasında çabalarımızı sürdürürken birçok belediye bize kamuoyunda kendilerini daha şeffaf gösterebilmek ve haklı gösterebilmek amacıyla, örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi bize üzerinde ipotek olan, haciz olan gayrimenkulleri teklif ettiler. Tabii mevzuat gereği biz bunları kabul edemezdik. Bunları da kendilerine ifade ettik.
Bu çerçeve dışında aynı zamanda CHP Genel Başkanı yine SGK borçları hakkında önceki yayınlarda da dile getirmiştim. Birçok rakam verdi, altın hesabı, kamyon hesabı yaptı. Biz kamuoyuyla paylaşarak bu rakamların, bu hesapların yanlış olduğunu, yalan olduğunu defaten dile getirdik. Ancak genel olarak düşündüğümüzde SGK'nın prim alacaklarını bir yekûn olarak düşündüğümüzde büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmının yine CHP'li belediyelere ait olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tablo bir ay önce de öyleydi. Şu anda bu durumda.
"BELEDİYELERİN BORÇ ÖDEMEME ALIŞKANLIKLARI SÖZ KONUSU"
Bu çerçevede belediyelerin borç ödemememe alışkanlıkları söz konusu. Biz SGK olarak işverenlerimizden prim tahsilat oranımız yaklaşık yüzde 90. Ancak belediyelerden elde ettiğimiz tahsilat oranı yüzde 44. Bu bizim zaten hareket etmemize ve motive etmemize sebep olan bir rakam ve belediyeler borçlarını ödemedikleri için de biz bu durumu defaten dile getiriyoruz.
Biz her zaman olduğu gibi hem sosyal devlet olma gereği hem de tüm belediyelerimize eşit mesafede ve adil bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Borcunu ödemek isteyen tüm belediyelerimize kapımızın açık olduğunu, iletişime açık olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim.
"KAMUNUN YÜKSEK YARARINI GÖZETEREK HAREKET EDİYORUZ"
Türkiye Belediyeler Birliği'nin bize bir ziyareti söz konusu oldu önceki iki hafta içerisinde. Tabii bakanlık olarak biz bu politik tartışmaların hiçbirine kendimizi kaptırmıyoruz. Burada kamunun yüksek yararını gözeterek hareket ediyoruz ve konuyu tamamen çalışanlarımızın haklarının elde edilmesi, emeklilerimizin ve sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği konusu üzerinde biz çalışıyoruz.
Tabii kamuoyuna doğru olmayan bilgileri asla aktarmıyoruz ve aziz milletimize her zaman tüm belediyeleri bir şeffaflık içerisinde, belediyelerimizin borçlarını madde madde açıkladık.
"TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ HEYETİ SGK'NIN REHBERLİK ETMESİNİ RİCA ETTİ BİZDEN"
Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir ziyareti oldu. Bu çerçevede SGK olarak amacımızın sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olduğunu, borçların tahsil edilmesinden başka bir çözümün de olmadığını biz bu heyete ifade ettik ve parti ayrımı yapmadan bu borçların tahsil edilmesi sürecinde biz çalışmalarımızı tarafsız bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
Biz bu görüşlerimizi ifade ettikten sonra da Türkiye Belediyeler Birliği heyeti de SGK'nın rehberlik etmesini rica ettiler bizden. Türkiye Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyelerin borçlarının ödenmesi noktasında gayret içinde olduklarını dile getirdiler. Biz de tamam dedik. Bu istişare kültürü gerçekten çok önemli bizim için ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği başkanlığında, Genel Sekreterin koordinatörlüğünde hem de bizim bakanlığımızda bulunan bakan yardımcımızın da içinde bulunduğu küçük bir heyet oluşturduk ve bu heyet çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİTLENDİRME BAŞVURUSUNDA BULUNDU"
Bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bizim bu yayınları yapmamızın da bir artısı oldu. Geçen hafta bir adım attığını gördük. Özellikle prim borçlarının ödenmesi noktasında yaklaşık 8,5 milyarlık olan borcunu taksitlendirme başvurusunda bulundu ve yasal anlamda da gereken peşinatı Ankara Büyükşehir Belediyesi yatırdı. Ayrıca daha önce ifade etmiştim. Bize sürekli hacizli gayrimenkuller teklif etmişti Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bu hacizlerin kaldırıldığı gayrimenkulleri bize teklif ettiler ve SGK olarak da bunu biz SGK yönetim kurulunda gündeme getireceğiz ve inşallah olumlu bir şekilde de sonuçlanması noktasında gayret edeceğiz.
PRİM BORÇLARI KAYNAKTAN KESİLECEK
Bizim baştan beri ifade etmek istediğimiz ve gelmek istediğimiz nokta bu. Borçların ödenmesi noktası. Ben gerçekten teşekkür ediyorum bu adımı atan tüm belediyelerimize, belediye başkanlarımıza. Bu zaten son bir süreç, son bir çaba olacak. Çünkü artık biliyorsunuz belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı söz konusu. Yakın zamanda da yani şubat ayının ortasında da biz bu kararı resmen uygulamaya başlayacağız.
Bu son çabamızı sizlerin aracılığıyla da şu an 1400 belediye başkanımıza da duyurmuş olalım. Bir an evvel iletişim kurmamışlarsa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize ve merkezlerimize bir an evvel borçlarının ödenmesi noktasında bizimle iletişime geçmelerini özellikle istirham ediyorum. Aksi takdirde borçları daha da artacak bir düzeyde ve ödenemeyecek, sürdürülebilir halden çıkacaktır diye uyarmak istiyorum sizlerin sayesinde. Teşekkür ediyorum.
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