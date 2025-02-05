Kamu işçilerinin zam pazarlığı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı yayında soruları yanıtladı. Gündeminde belediyelerin SGK borçlarından, kamu işçilerinin zam pazarlığına kadar birçok konu vardı. Işıkhan, Suriyelilerin dönüşü sonrası iş gücü piyasasına olası etkilerine de değindi. "Analiz etmek için çok erken" dedi.

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