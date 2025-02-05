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Kamu işçilerinin zam pazarlığı ne zaman?

Kamu işçilerinin zam pazarlığı ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 09:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı yayında soruları yanıtladı. Gündeminde belediyelerin SGK borçlarından, kamu işçilerinin zam pazarlığına kadar birçok konu vardı. Işıkhan, Suriyelilerin dönüşü sonrası iş gücü piyasasına olası etkilerine de değindi. "Analiz etmek için çok erken" dedi.
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Kamu işçilerinin zam pazarlığı ne zaman?
Kamu işçilerinin zam pazarlığı ne zaman?
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