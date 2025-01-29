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Dizi ve sinema sektöründe mafya düzeni! Ayşe Barım’ın attığı mesajlar ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 08:23 Güncelleme: 29.01.2025 08:41
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Dizi ve sinema sektöründe mafya düzeni! Ayşe Barım’ın attığı mesajlar ortaya çıktı

Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirket hakkında rapor hazırladı. Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketlerinin, WhatsApp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı veren ifadelere rastlandı. Bir menajer, 'İsyan ateşi yandı' derken, bir diğer menajer ise yüksek komisyon alamazlarsa yapımcıların film ve dizi çekmekte zorlanacağına vurgu yaptı.

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

BARIM İFADESİNDE NELER ANLATTI?

Halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da iddialarla ilgili soruşturma yürüttüğü Barım'la ilgili, sektörde tekel oluşturulmasına yönelik Rekabet Kurulu'nun yaptığı tespitler gün yüzüne çıktı.

Menajer Ayşe BarımMenajer Ayşe Barım

Sabah'ın haberine göre Menajerlerin birbirleri aralarında yaptıkları konuşmalarda yüzde 20'nin altında komisyon oranını kabul etmeyeceklerine dair yapımcı ve kast ajanslarına yönelik dayatmalarla ilgili tehditlere varan ifadeler geçiyor. Öyle ki yüzde 20'yi kabul etmeyen yapımcı ve kast ajanslarına oyuncu vermemeyi bile göze aldıkları görülüyor.

Menajerler arasında, yapmayı planladıkları boykota varan eylemlerin ve dayatmanın Rekabet Kanunu açısından sıkıntı çıkabileceği bile sorgulanıyor.

KOMİSYON MESAJI

Ayşe Barım'ın 12 Eylül 2022'de oluşturdukları "Ajans komisyonu meselesi düzenleme" isimli WhatsApp grubunda yazdığı mesajlarında;

"Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? Yapımcılar birliğine bir toplantı ile devalüasyon vs artan maliyetler, maaşların en az iki katına çıkması vs gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı" ifadeleriyle fitili ateşliyor.

Menajer Ayşe BarımMenajer Ayşe Barım

İSYAN ATEŞİ YANDI

Devamında ise "Dizi Çalışma Grubu" isimli bir WhatsApp grubu oluşturuldu. WhatsApp grubuna, "Kimimiz meseleyi biliyor ama toplantıyı bilmiyoruz. Kimimiz hiçbir şey bilmiyoruz sanırım. Yapımcılar yüzde 10 komisyon vermekte kararlı olduklarını söylüyorlar. Hatta bir menajerin attığı mesajda "İsyan ateşi yandı" ifadesini bile kullandığı görüldü.

Menajer Gülden AvşaroğluMenajer Gülden Avşaroğlu

"GÜCÜNÜZÜN FARKINA VARIN!"
Konuşmalarda Menajer Gülden Avşaroğlu: "60 şirketiz arkadaşlar. Gücünüzün farkına varın. Mayadrom'dan mı yapacak kastını. Maximum 48 saatte çözülür. Zaten oyuncu da bu eksilen yüzde 10'un bir süre sonra kendisine döneceğini fark edecek matematiği varsa."

Menajer Gülden AvşaroğluMenajer Gülden Avşaroğlu

DİZİ KASTI OLUŞTURABİLİYORSA BUYURSUN ÇEKSİN

Kahraman Özden: "Hatta kendi ayaklarına bir nevi sıktılar. Gülden'in dediği gibi 60 şirket bir araya geldi ve böyle bir güç karşısında direnemezler. Aynı şekilde hepimiz ortak kararla hareket ettiğimiz için oyuncularımızın da bizimle aynı tarafta olacağı konusunda şüphem yok."
Gülden Avşaroğlu: "Bu şirketlerin dışından dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksin izleriz."

Menajer Ömer DuranMenajer Ömer Duran

REKABET KANUNU AÇISINDAN SAKINCASI OLABİLİR

Ömer Duran: "Bunun rekabet kanunu açısından sakıncası olabilir."
Gülden Avşaroğlu: "Ama biz böyle çalışıyoruz diyorum. Kendi şirket prensibimi belirtiyorum. Ben şirket olarak kendimden bahsediyorum. Sadece erkek oyuncularla çalışıyorumla aynı bence."

Dizi ve sinema sektöründe mafya düzeni! Ayşe Barım’ın attığı mesajlar ortaya çıktı

Rabia Sultan Düzenli: "Yapımcılar bizden bu kararı alan ajansların listesini istediler sanırım. Çarşamba net liste verebiliriz. E normal kimde oyuncu alabilecek onu soruyorlar. Kim kırıyor zinciri diye."

Neslihan Uzer: "Ver gitsin şimdiden 40 kişi devamı geliyor. 10 tane ajansla 2 dizi kastı yaparlar. Sonra ne olacak acaba."
Tuncay Altunoğlu: "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."

Menajer Ayşe BarımMenajer Ayşe Barım

"MAĞDURUM"

Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın, hakimlik sorgusunun detaylarına ulaşıldı. Barım, "Başarı hikayemin bu şekilde utanç hikayesine döndürülmesinden dolay mağdurum" diyerek kendisini savundu.

Hakimlik tutuklama gerekçesinde, atılı suçun vasfı, fezleke içeriği, HTS verileri, soruşturmanın geniş çaplı devam ediyor olması ve delillerin toplanma aşamasında olduğuna değindi. Tüm bunlar değerlendirildiğinde adli kontrol tedbirlerin yetersiz olacağı kanaatine varıldığı kararda yer aldı.

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