78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz’ın ifadesi çıktı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!

Zeki Yılmaz, otelle ilgili güvenlik ve diğer bütün önlemleri otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras'ın takip ettiğini, onun takip ettiği tüm işlemlerde kendisine yardım ettiğini, Ergül'ün de bu denetimlerden ve alınan önlemlerden bilgisinin olduğunu aktardı.

O RAPORU HATIRLAMADI

Yılmaz, ifadesinde şu iddiaları dile getirdi: "Otelde Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü gelerek kendi alanlarıyla ilgili olarak denetim yapmaktadır. En son denetim 2024 yılının aralık ayında sezon açıldıktan birkaç gün sonra Turizm Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu denetimde nitelikli bir eksiklik bulunmadı. Engelli odasının bulunmaması, çamaşırhanede halının olması ve kazan dairesinden koku gelmesi nedeniyle eksiklik tespit edildi. Bunun dışında herhangi bir eksiklik hatırlamıyorum. Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla Grand Kartal Otel'de tatbikat yapılmadı ancak Gazelle Otel'de yapılmıştı."

Yılmaz, iki otelin personelinin bir kısmının aynı kişilerden oluştuğunu, bunların tatbikata katılmış sayıldığını ancak sadece Grand Kartal Otel'de çalışanlar için ayrıca tatbikat yapılmadığına değinerek, Grand Kartal Otel'de birim departman şeflerine yangın ve deprem afetleri için farklı görevler ve yanlarına yardımcılar verildiğini, şef sayısını 7 ya da 8 olarak hatırladığını kaydetti.