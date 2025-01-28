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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan diplomasi trafiği! Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.01.2025 17:20 Güncelleme: 28.01.2025 17:21
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev'i kabul etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, Ajikeyev ve heyetini Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile afet öncesi, afet dönemi ve afet sonrasındaki işbirliği imkanları, bakanlıklarımız arasında eğitim ve tecrübe paylaşımı konularında değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan diplomasi trafiği! Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev’i kabul etti İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan diplomasi trafiği! Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev’i kabul etti İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan diplomasi trafiği! Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev’i kabul etti

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