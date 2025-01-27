MİT'ten siber operasyon! Avukatlara özel geliştirilen yazılıma ilişkin 5 tutuklama
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesi ve stratejik verilerin korunması amacıyla siber casusluk faaliyetlerine ilişkin operasyonlarını sürdürüyor. MİT'in koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile işbirliği içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında, avukatlar için tasarlanmış ve “Avatar” ya da “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yöneticileri ve geliştiricileri de dahil olmak üzere İstanbul ve İzmir'de 5 kişi tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, ulusal siber güvenliğin sağlanması ve stratejik verilerin korunması amacıyla siber casusluk operasyonlarına devam ediyor.
MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon daha gerçekleştirdi.
Bu kapsamda avukatlar için özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere göz altına alınan 5 şahıs tutuklandı.
AVUKATLARA ÖZEL YAZILIM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.
Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.
MİT sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şahıs gözaltına alındı. Şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AVUKAT YAZILIMINA İNCELEMELER SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu 'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.
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