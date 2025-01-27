28 Ocak 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri MİT'ten siber operasyon! Avukatlara özel geliştirilen yazılıma ilişkin 5 tutuklama

MİT'ten siber operasyon! Avukatlara özel geliştirilen yazılıma ilişkin 5 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 11:26 Güncelleme: 27.01.2025 12:21
ABONE OL
MİT’ten siber operasyon! Avukatlara özel geliştirilen yazılıma ilişkin 5 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesi ve stratejik verilerin korunması amacıyla siber casusluk faaliyetlerine ilişkin operasyonlarını sürdürüyor. MİT'in koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile işbirliği içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında, avukatlar için tasarlanmış ve “Avatar” ya da “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yöneticileri ve geliştiricileri de dahil olmak üzere İstanbul ve İzmir'de 5 kişi tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, ulusal siber güvenliğin sağlanması ve stratejik verilerin korunması amacıyla siber casusluk operasyonlarına devam ediyor.

MİT'TEN SİBER CASUSLUK OPERASYONU

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Bu kapsamda avukatlar için özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere göz altına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Yapılan operasyondan bir kare (ahaber.com.tr)Yapılan operasyondan bir kare (ahaber.com.tr)

AVUKATLARA ÖZEL YAZILIM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

MİT'TEN SİBER OPERASYON

Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.

MİT sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şahıs gözaltına alındı. Şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyondan bir kare (ahaber.com.tr)Yapılan operasyondan bir kare (ahaber.com.tr)

AVUKAT YAZILIMINA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu 'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.

MİT’ten PKK’ya sınır ötesinde darbeMİT’ten PKK’ya sınır ötesinde darbe

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten siber operasyon! Avukatlara özel geliştirilen yazılıma ilişkin 5 tutuklama MİT’ten siber operasyon! Avukatlara özel geliştirilen yazılıma ilişkin 5 tutuklama MİT’ten siber operasyon! Avukatlara özel geliştirilen yazılıma ilişkin 5 tutuklama
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör