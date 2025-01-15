MİT'ten PKK'ya sınır ötesinde darbe! Sözde sorumlu ve koruması öldürüldü
MİT, PKK'nın İran yapılanması sorumlusu İslam Dotkanlou ve koruması Akam Şahe’yi Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. YRK’nın kurucularından olan Dotkanlou, Türkiye ve İran’da birçok eyleme katıldı. 2020’de Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi’nin sözde sorumlusu olarak atandı. İslam Dotkanlou ayrıca sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüttü. MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanlarıyla tespit edilen teröristler, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. İşte detaylar...
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu Amed Serhed kod İslam Dotkanlou ile koruması Şivan Çiya kod Akam Şahe'yi Irak/Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ
MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu terörist İslam Dotkanlou'nun Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti.
MİT'in hedef listesinde yer alan PKK'lı Dotkanlou'nun son olarak Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
PKK'ya katılımı sonrasında örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist MİT'in hedef listesine alındı. İslam Dotkanlou ayrıca sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüttü.
SÜLEYMANİYE'DE GÖREVLENDİRİLDİ
Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucusu İslam Dotkanlou'nun koruması İranlı Şivan Çiya kod Akam Şahe'nin de bir dönem İran ve Hakkari'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Türk güçlerinin sınır içinde PKK/KCK'ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak'a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye'de görevlendirildiği öğrenildi.
MİT, saha ajanları vasıtasıyla PKK/KCK'lı İslam Dotkanlou ve Akam Şahe'nin Pencevi kırsalında faaliyet gösterdiğini belirlemesi üzerine operasyon için hazırlıklara başlandı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda düğmeye basıldı. Teröristler Dotkanlou ve Şahe, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
AMED SERHED KOD İSLAM DOTKANLOU KİMDİR?
İran/Makü'de doğan İslam Dotkanlou, 2002 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Daha sonra Türkiye'ye geçerek Diyarbakır ve Bitlis kırsalında birçok eyleme katıldı. 2009 yılında İran Makü, Urmiye ve Mukriyan'da faaliyet yürüttü. Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK)'nin kurucuları arasında yer alıyordu. 2020'de Irak/Süleymaniye Pencevin alanındaki Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi.
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