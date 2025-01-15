MİT’ten PKK’ya sınır ötesinde darbe! Sözde sorumlu ve koruması öldürüldü

MİT, teröristlerin yerini tespit ederek en uygun anda operasyon düğmeye bastı (ahaber.com.tr)

SÜLEYMANİYE'DE GÖREVLENDİRİLDİ

Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucusu İslam Dotkanlou'nun koruması İranlı Şivan Çiya kod Akam Şahe'nin de bir dönem İran ve Hakkari'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Türk güçlerinin sınır içinde PKK/KCK'ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak'a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye'de görevlendirildiği öğrenildi.

MİT, saha ajanları vasıtasıyla PKK/KCK'lı İslam Dotkanlou ve Akam Şahe'nin Pencevi kırsalında faaliyet gösterdiğini belirlemesi üzerine operasyon için hazırlıklara başlandı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda düğmeye basıldı. Teröristler Dotkanlou ve Şahe, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.