Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame Türkiye'ye geliyor

CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK RESMİ ZİYARET!

Türkiye ve Ruanda arasında cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret kapsamında düzenlenecek olan görüşmede ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.