Bolu'daki yangın faciasında "AFAD ekiplerinden para istediler" iddiası

Yanan otelin karşısında kayak yapanlar tepki toplarken yeni bir skandal iddia ortaya atıldı.

24 saat süren çalışmalar sırasında yorulan AFAD ekipleri, yanan otelin yanında bulunan başka bir otelde dinlemek istiyor. Ancak otel yetkililerinin, AFAD'ın bu isteği karşılığında onlardan ücret talep edildiği iddia edildi.

Konuya ilişkin ise A Haber muhabiri Yusuf Gül AFAD ekiplerinin dinlenmek için bölgedeki bir başka otele gittiğini ve oradaki yetkililerin AFAD ekibinden para istediklerini iddia edildiğini söyledi.

Gül şu ifadeleri kullandı: Bugün bir muhabir arkadaşımın yayınını seyrettim. Diğer yandan da buradaki gazeteci arkadaşlarımızla da konuşuyoruz ama şu bilgiyi benim de paylaşmam gerekiyor. Bu teyit edilmiş bir bilgi AFAD ekipleri tarafından. Burada bir sürü ekip görev yaptı. 250'nin üzerinde personelden bahsediyoruz. Yangını söndürebilmek için zamana karşı yarış verdiler. Hemen bu otelin yanında bir otel bulunuyor. Dolayısıyla bu personellerin dinlenebilmesi için alevleri söndürebilmek için içerideki vatandaşlarımızı kurtarabilmek için çalışan ekiplerin elbette dinlenmeye de ihtiyacı var. Ekipler orada dinlenebilmek için rahat edebilmek için başvurduklarında "biz burada kalabilir miyiz?" diye sorduklarında o otelin AFAD personellerinden para istediği dile getirildi. Bu acı olayı sizinle paylaşmak istedim.

(Foto: ahaber.com.tr)

A Haber sunucusu Hikmet Öztürk ise "İnsanlığın bitmiş olduğu bir noktadan mı bahsediyoruz yanlış mı anladık? AFAD ekipleri orada yangında kalanları kurtarmak için çalışıyorlar. Orada da eksi üzerinde bir soğuk hava var. Yan taraftaki bir otelde AFAD yetkilileri dinlenmek istiyorlar. O otel yetkilileri AFAD ekiplerinde para mı istiyorlar?" ifadelerine yer verdi.

"EKİPLERİN BUNU DUYDUKTAN SONRA MOTİVASYONLARININ DA DÜŞTÜKLERİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Yusuf Gül devamında ise şu ifadeleri kullandı: Evet doğru ben bunu öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım. Kelimeler kifayetsiz. Öyle bir olayda birle kâr amacı gütmek gerçekten çok farklı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ekiplerin bunu duyduktan sonra motivasyonlarının da düştüklerini söyleyebilirim. Çünkü 79 kişi hayatını kaybetti. Ekipler buradaki insanları kurtarabilmek için yaralıları bir an önce o alevlerin arasından çıkarabilmek için diğer yandan da arama kurtarma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürebilmek için yoğun bir çalışma gerçekleşti. Ve bir kayak turizm merkezindeyiz netice olarak burada konaklayabilecekleri yerler belli. Ama buradaki ekipler rica ediyorlar "en azından konaklayabilir miyiz" şeklinde ama daha sonra otel işletmecisi, onlara para karşılığında bu hizmetin verilebileceğini söylüyor."