Bolu'daki otel yangını faciasında CHP ihmali! Özgür Özel'den "belediyenin sınırlarında değil" çelişkisi... Faaliyet raporu ortaya çıktı

"DENETLEME YETKİSİ VE GÖREV KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 66 kişinin öldüğü, 51 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını hatırlatan Özcan, "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait çünkü Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bu otel." diye konuştu.

Otelin müracaatı üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesinden verilen yangın yeterlilik belgesinin 22 Kasım 2007 tarihli olduğunu söyleyen Özcan, "Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya, 'Yangınla ilgili önlemler alınmıştır' şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, itfaiyeden oteli denetlemek için talepte bulunulup bulunulmadığı sorusuna Özcan, "Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı." cevabını verdi.

(Fotoğraf: AA)

ÖZEL'DEN "BOLU BELEDİYESİ'NİN SINIRLARINDA DEĞİL" ÇELİŞKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otelin önünde yaptığı açıklamalarda bulundu. Özel, açıklamasında, "Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değil, burası Büyükşehir değil. Ve aklım almaz. Böyle bir sorumsuz açıklama. Allah korusun insanın evladı ölmüş burada. Sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun, adamın gırtlağına yapışırlar. Olmaz böyle bir şey." İfadelerini kullandı.