Bolu'daki otel yangını faciasında CHP ihmali! Özgür Özel'den "belediyenin sınırlarında değil" çelişkisi... Faaliyet raporu ortaya çıktı
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otelin önünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otelin denetlenmesinin belediye sorumluluğunda olmadığını iddia etti. Ayrıca Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada 'ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir' ifadesi yer alıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ortaya çıktı.
Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 3'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 51 KİŞİ YARALANDI
Sömestir tatili nedeniyle yüzde 80 oranında dolu olan, özellikle çocuklu ailelerin bulunduğu oteldeki yangın 11 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yanan otelin önünde açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da tedaviye alınan 51 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğunu, 17'sinin ise taburcu edildiğini belirtti.
4 GÖZALTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Cumhuriyet savcısının olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü, otel sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
"DÜZENLİ KONTROLLERİN İTFAİYE TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİYOR"
Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.
"DÜZENLİ KONTROLLERİN İTFAİYE TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİYOR"
"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." bilgisini paylaştı.
"2 ADET YANGIN MERDİVENİ VAR"
Bakan Ersoy, otelde 2 adet yangın merdiveninin olduğunu açıkladı.
"DENETLEME YETKİSİ VE GÖREV KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 66 kişinin öldüğü, 51 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını hatırlatan Özcan, "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait çünkü Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bu otel." diye konuştu.
Otelin müracaatı üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesinden verilen yangın yeterlilik belgesinin 22 Kasım 2007 tarihli olduğunu söyleyen Özcan, "Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya, 'Yangınla ilgili önlemler alınmıştır' şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir." ifadesini kullandı.
Bir gazetecinin, itfaiyeden oteli denetlemek için talepte bulunulup bulunulmadığı sorusuna Özcan, "Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı." cevabını verdi.
ÖZEL'DEN "BOLU BELEDİYESİ'NİN SINIRLARINDA DEĞİL" ÇELİŞKİSİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otelin önünde yaptığı açıklamalarda bulundu. Özel, açıklamasında, "Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değil, burası Büyükşehir değil. Ve aklım almaz. Böyle bir sorumsuz açıklama. Allah korusun insanın evladı ölmüş burada. Sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun, adamın gırtlağına yapışırlar. Olmaz böyle bir şey." İfadelerini kullandı.
2023 FAALİYET RAPORUNDA "DENETLEDİK" DEMİŞ
Tanju Özcan'ın, Bolu Belediye Meclisi'ne sunduğu 2023 yılı faaliyet raporunda konaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğine dair ibarenin yer aldığı ortaya çıktı.
BELEDİYE YANGIN YÖNETMELİĞİNE GÖRE SORUMLULUK BELEDİYEDE
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otelin denetlenmesinin belediye sorumluluğunda olmadığını iddia ediyor. Ancak yürürlükte olan Belediye Yangın Yönetmeliğine göre sorumluluk belediyede.
DENETLEME SORUMLULUĞU BELEDİYENİN
Yönetmeliğin "Görevleri" düzenleyen 6. maddesi "İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır" başlığındaki 1. fıkrasının (J) bendine göre işyerlerinde denetleme sorumluluğu belediyenin.
J) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek.
Ayrıca Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada "ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir" ifadesi yer alıyor.
DAYISININ OĞLUNU İTFAİYENİN BAŞINA ATAMIŞ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ortaya çıktı.
Tanju Özcan, dayısının oğlu Gülener'i Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamasını, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok." sözleriyle savunmuştu.
Öte yandan, Bolu Belediyesi web sitesinin yangın faciası sonrası servis dışı kalması da kamuoyunun gündeminde.