Bolu’daki yangının ilk çıkış anı ortaya çıktı! Facia böyle gelmiş

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.
Yangında ihmaller zincirinin olup olmadığı araştırılırken yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Restoranın mutfak kısmında çıktığı iddia edilen yangında, otelin arka kısmı uçurum olduğundan dolayı müdahale ancak ön ve yan taraftan yapıldı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yangının çıkış anına ilişkin de ilk görüntüler ortaya çıktı.
Pencerelerden çarşafların sarkıtıldığı görülen görüntülerde can pazarı kameralara yansıdı.
Mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan insanların telaşlı halleri dikkat çekti.
Vatandaşlar, "Bizi kurtarın" ve "İtfaiye yok mu" feryatları duyuruldu.