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Bolu’daki yangının ilk çıkış anı ortaya çıktı! Facia böyle gelmiş

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 76 kişinin can verdiği otel yangınının ilk çıkış anı görüntülendi. Mahsur kalanların "İtfaiye yok mu?" çığlıkları kameralara yansıdı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:35
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Bolu’daki yangının ilk çıkış anı ortaya çıktı! Facia böyle gelmiş

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

BOLU'DAKİ YANGININ İLK ÇIKIŞ ANI ORTAYA ÇIKTI!

Yangında ihmaller zincirinin olup olmadığı araştırılırken yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kartalkaya'daki otel yangınından görüntüKartalkaya'daki otel yangınından görüntü

Restoranın mutfak kısmında çıktığı iddia edilen yangında, otelin arka kısmı uçurum olduğundan dolayı müdahale ancak ön ve yan taraftan yapıldı.

Kartalkaya'daki otel yangınından görüntüKartalkaya'daki otel yangınından görüntü

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yangının çıkış anına ilişkin de ilk görüntüler ortaya çıktı.

Pencerelerden çarşafların sarkıtıldığı görülen görüntülerde can pazarı kameralara yansıdı.

Kartalkaya'daki otel yangınından görüntüKartalkaya'daki otel yangınından görüntü

Mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan insanların telaşlı halleri dikkat çekti.

Vatandaşlar, "Bizi kurtarın" ve "İtfaiye yok mu" feryatları duyuruldu.

Kartalkaya'daki otel yangınından görüntüKartalkaya'daki otel yangınından görüntü

Bugün, otelde AFAD tarafından son kez arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kartalkaya'daki otel yangınından görüntüKartalkaya'daki otel yangınından görüntü

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