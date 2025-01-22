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Suriye'den Türkiye'ye taziye mesajı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 06:27
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Suriye’den Türkiye’ye taziye mesajı

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından, Türkçe ve Arapça paylaşılan taziye mesajında, Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan "derin üzüntü" duyulduğu belirtildi.

Mesajda, "Kederli ailelere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Kardeş Türk halkı, her zaman en zor anlarımızda yanımızda olmuş ve bizi desteklemiştir. Bugün ve yarın, Suriyeliler de Türk kardeşlerinin yanındadır ve bu zor dönemi en kısa sürede atlatmalarını dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

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