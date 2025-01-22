Talimat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan! Alevilerin iki dileğine yeşil ışık
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Alevi inanç önderleri 'dedelik okullarının açılması' ve 'cemevlerindeki inanç önderlerine maaş bağlanması' konusunu gündeme getirdi.
Ahmet Uğurlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da yer aldı.
Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan'ın, 1 Ocak'ta Erzincan'da düzenlenen Gazze yürüyüşüne önderlik eden Ahmet Uğurlu'ya birlik ve kardeşliğe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür ettiği öğrenildi. Ayrıca Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın varlığına vurgu yaparak bu başkanlık ile her alanda uyum içerisinde çalışılmasının önemine değindiği, Ahmet Uğurlu'nun da bu görüşlere tam destek verdiği bildirildi.
Uğurlu'nun ayrıca cemevlerine sağlanan destekler ile Alevi kültürünün korunmasına yönelik atılan adımlardan ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN OLUMLU KARŞILADI
Edinilen bilgilere göre görüşmede Ahmet Uğurlu tarafından 2 önemli temenni Başkan Erdoğan'a aktarıldı. Uğurlu, Alevi çocukların inançlarını en doğru şekilde öğrenebilmeleri ve gelecek nesillere aktarabilmeleri amacıyla, tıpkı imam-hatip okulları gibi 'dedelik okullarının' kurulmasını arzuladıklarını dile getirdi.
Ayrıca her cemevine 2 kontenjan ayrılacak şekilde dede ve zakirlere maaş bağlanmasının toplumsal kardeşliği daha da pekiştireceği vurgulandı. Başkan Erdoğan'ın 2 temenniye de olumlu yaklaştığı, bu hususta Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'konuyu ele almaları' yönünde talimat verdiği öğrenildi.