Talimat Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan! Alevilerin iki dileğine yeşil ışık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Alevi inanç önderlerinden Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu Külliye'de kabul etti

Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan'ın, 1 Ocak'ta Erzincan'da düzenlenen Gazze yürüyüşüne önderlik eden Ahmet Uğurlu'ya birlik ve kardeşliğe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür ettiği öğrenildi. Ayrıca Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın varlığına vurgu yaparak bu başkanlık ile her alanda uyum içerisinde çalışılmasının önemine değindiği, Ahmet Uğurlu'nun da bu görüşlere tam destek verdiği bildirildi.