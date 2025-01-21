Bakan Ersoy otelin denetlendiğini açıkladı: Yeterlilik belgesi verilmiş | Bolu Belediyesi'ne ait itfaiye müdürlüğü tarafından...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 66 canımızı kaybettiğimiz yangın faciasına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Ersoy açıklamasında, 'Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut' ifadelerini kullandı. Yangın yeterlilik belgesini veren kurumun 2021-2024 yılları arasında Bolu Belediyesi bağlı itfaiye müdürlüğü olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili yaptığı açıklamada, 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelde meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
BOLU BELEDİYESİ'NE BAĞLI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DENETİM BELGESİ VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Bakan Ersoy, yangının çıktığı otelin 2021-2024 yılları arasında denetimlerinin yapıldığını ve yangın yeterlilik belgesinin bulunduğunu belirtti. Bolu'daki otele yangın denetim belgesini veren Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye müdürlüğü olduğu ortaya çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Öncelikle yaşanan merhum olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Otelde 2 yangın merdiveni var" şeklinde konuştu.
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