Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Bilanço yükseliyor: Ölü ve yaralılar var

08:00 21 Ocak 2025

Saat 08.00 itibarıyla yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısı hakkında da bilgi veren Aydın, "Halihazırda 6 vatandaşımız vefat etmiş durumda. Allah'tan rahmet diliyorum onlara. 31 vatandaşımız da yaralı. Yaralılarımızın genel manada durumu iyi. 2 vatandaşımızın durumu bir miktar hassasiyet arz ediyor. İlgili sağlık birimlerimiz, hastanelerimiz vatandaşlarımızla ilgileniyorlar. İtfaiyenin çalışması devam ediyor. Kontrol mahiyetinde tüm odalara giriliyor, bakılıyor. Dumandan etkilenen, yangından etkilenen vatandaşlarımızın olup olmadığını teyit maksadıyla itfaiye ekipleri şu anda kontrollerini devam ettiriyorlar. Ben bu üzücü olay nedeniyle milletimizin başı sağolsun diyorum." ifadelerini kullandı.

TAHLİYELER NE DURUMDA?

Tahliye durumuyla ilgili de açıklama yapan Vali Aydın, "Otelimizde jandarma kayıtlarına göre 234 vatandaşımız gecelemiş. Önemli bir kısmının kendi imkanlarıyla çıkanlar var, AFAD ilk müdahale ettiğinde tahliye edilenler var. İtfaiyenin merdivenleriyle de tahliyeler gerçekleşti. Tahliye edilenler civardaki otellere yerleştirdik. Onlar emniyet içerisinde bekliyorlar. Gerçek sayı onların da tespitini yaptıktan sonra almış olacağız. Umut ediyoruz ki inşallah tamamı tahliye edilmiştir diye dua ediyoruz. Ama şu anda 6 vatandaşımız maalesef vefat etti, 31 tane de yaralımız var." dedi.

"2 VATANDAŞ ATLAYARAK CAN VERDİ"

Vali Aydın, hayatını kaybeden 2 vatandaşın atlama suretiyle can verdiğini aktarırken şunları söyledi: "Maalesef 2 vatandaşımız, hatta bir tanesi otel çalışanımız bir hanımefendi. Otelde revirde görevli bir hemşire hanım. Anladığım kadarıyla olayı heyecanıyla, o panikle atlamışlar. 2 vatandaşımız atlamak suretiyle vefat etmişler."

Yangında son durumla ilgili de bilgi veren Vali Aydın, "Tabi ara ara devam eden noktaları görüyorum bulunduğum yerden. Sönüyor, tekrar başlayabiliyor. Belki oradaki malzemenin niteliğinden kaynaklı olarak. Adli makamlar da tespit çalışmalarına başladılar. Hem onların hem itfaiyenin çalışması neticesinde gerçek sebebini de öğrenmiş olacağız." ifadelerini kullandı.