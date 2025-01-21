Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Bilanço yükseliyor: Ölü ve yaralılar var
Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel isimli yerde yangın çıktı. İçinde tatilcilerin bulunduğu otel alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin restoran bölümünde çıktığı belirtildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Bolu Valisi Abdülaziz Aydın detayları aktardı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, yaralı sayısı ise 32 olarak açıklandı. Gazeteci Adem Metan da bölgede yaşanan son gelişmeleri olay yerinden A Haber canlı yayınında aktardı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Ersoy, Yerlikaya ve Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın sonrasında inceleme yapmak için bölgeye gitti.
İncelemeler sonrasında olayın ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi.
"6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 6 savcının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Tunç, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.
İşte Bakan Tunç'un o açıklamaları: "Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
YANGINDA 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
"Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."
YARALILAR İÇİN SAHRA HASTANESİ KURULDU
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.
İŞTE OTELİN UYDU GÖRÜNTÜSÜ
Kartalkaya'da alevlere teslim olan Grand Kartal Otel'in yangın öncesi uydu görüntüsü ve görünümü A Haber ekranlarına yansıdı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yararlı vatandaşlara da acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb’im milletimizi her türlü afetten korusun"
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
BAKAN YERLİKAYA BÖLGEYE GİDİYOR
Olay yerinden A Haber canlı yayınına bağlanan Adem Metan: "Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye gelecek. Yangın tam olarak kontrol altına alınamadı. Okulların tatil olmaması sebebiyle otelde çok sayıda müşteri vardı. Bina dıştan ahşap görünüme sahip ancak tamamen betonarme bir bina. Yangına müdahale sadece ön cepheden yapılabiliyor."
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ersoy, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Ersoy, şunları kaydetti: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun."
ÖLÜ SAYISI YİNE YÜKSELDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir paylaşım daha yaparak ölü sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün saat 03:27'de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
BOLU VALİSİ A HABER'DE
Saat 08.00 itibarıyla yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısı hakkında da bilgi veren Aydın, "Halihazırda 6 vatandaşımız vefat etmiş durumda. Allah'tan rahmet diliyorum onlara. 31 vatandaşımız da yaralı. Yaralılarımızın genel manada durumu iyi. 2 vatandaşımızın durumu bir miktar hassasiyet arz ediyor. İlgili sağlık birimlerimiz, hastanelerimiz vatandaşlarımızla ilgileniyorlar. İtfaiyenin çalışması devam ediyor. Kontrol mahiyetinde tüm odalara giriliyor, bakılıyor. Dumandan etkilenen, yangından etkilenen vatandaşlarımızın olup olmadığını teyit maksadıyla itfaiye ekipleri şu anda kontrollerini devam ettiriyorlar. Ben bu üzücü olay nedeniyle milletimizin başı sağolsun diyorum." ifadelerini kullandı.
TAHLİYELER NE DURUMDA?
Tahliye durumuyla ilgili de açıklama yapan Vali Aydın, "Otelimizde jandarma kayıtlarına göre 234 vatandaşımız gecelemiş. Önemli bir kısmının kendi imkanlarıyla çıkanlar var, AFAD ilk müdahale ettiğinde tahliye edilenler var. İtfaiyenin merdivenleriyle de tahliyeler gerçekleşti. Tahliye edilenler civardaki otellere yerleştirdik. Onlar emniyet içerisinde bekliyorlar. Gerçek sayı onların da tespitini yaptıktan sonra almış olacağız. Umut ediyoruz ki inşallah tamamı tahliye edilmiştir diye dua ediyoruz. Ama şu anda 6 vatandaşımız maalesef vefat etti, 31 tane de yaralımız var." dedi.
"2 VATANDAŞ ATLAYARAK CAN VERDİ"
Vali Aydın, hayatını kaybeden 2 vatandaşın atlama suretiyle can verdiğini aktarırken şunları söyledi: "Maalesef 2 vatandaşımız, hatta bir tanesi otel çalışanımız bir hanımefendi. Otelde revirde görevli bir hemşire hanım. Anladığım kadarıyla olayı heyecanıyla, o panikle atlamışlar. 2 vatandaşımız atlamak suretiyle vefat etmişler."
Yangında son durumla ilgili de bilgi veren Vali Aydın, "Tabi ara ara devam eden noktaları görüyorum bulunduğum yerden. Sönüyor, tekrar başlayabiliyor. Belki oradaki malzemenin niteliğinden kaynaklı olarak. Adli makamlar da tespit çalışmalarına başladılar. Hem onların hem itfaiyenin çalışması neticesinde gerçek sebebini de öğrenmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
A HABER FARKIYLA BÖLGEDEN İLK YAYIN
Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşananları aktardı. Metan, bölgede çok sayıda ekibin bulunduğunu aktardı. Metan, "Gecenin ilerleyen saatlerinden bu yana yangın devam ediyor. Burada çok sayıda ambulans, itfaiye, bir yandan da helikopterler de sorti gerçekleştiriyor. Dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu bilgisi söz konusu, büyük bir yangın. Otelin neredeyse tamamını etkisi altına almış diyebiliriz. Yeterli sayıda ambulans sayısına da ulaşılmaya çalışılıyor. Diğer otellerdeki ekipmanlar da buraya takviye olarak getirilmeye çalışılıyor." dedi.
YANGIN NEREDEN BAŞLADI?
Alevlerin otelin sırt kısmından başladığına dikkat çeken Metan, "İtfaiye ekipleri otelin sırt kısmından müdahalelerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Yangının aslında başladığı nokta da diyebiliriz. Yoğun bir şekilde müdahale ediyorlar. Bahsettiğim gibi gecenin ilerleyen dakikalarından bu yana yangın devam ediyor." ifadelerini kullandı.
OTELDE MAHSUR KALAN VAR MI?
Oteldeki tahliye süreciyle ilgili de bilgi veren Metan, "Şu anda gördüğüm kadarıyla vatandaşların tamamı tahliye edilmiş durumda. Diğer otellerde kalanlar ya da burada yakınları bulunanlar da buraya akın akın gelmeye devam ediyorlar. Ambulanslar burada hazır olarak bekletilmeye devam ediyorlar. Çok yoğun bir duman söz konusu. Nefes almakta bile zorlanıyoruz. Otelin içi kullanılamaz hale gelmiş. Otelde artık bir tahliye durumu söz konusu değil. Otel tamamen boşaltılmış durumda ve yetkililer burada kontrolü sağlamış." dedi.
HELİKOPTERLER DE HAVALANDI
Otelde mahsur kalan bir kişi olmadığının görevlilerce de teyit edildiğini belirten Metan, şu ifadeleri kullandı: "Şunu belirtmekte fayda var. Otelde herhangi bir şekilde mahsur kalan bir vatandaş söz konusu değil. Buraya doğru yürürken de bir görevli kafasıyla bana bu bilgiyi teyit etti. İtfaiye ekipleri ön taraftan yeni bir müdahaleyi başlatacak. Bir taraftan da helikopterler dolaşıyor. Anladığım kadarıyla yerde görev yapan görevlileri bilgilendiriyorlar."
SİVİL ARAÇ TRAFİĞİ DURDURULDU
Bölgeye resmi araçların rahat şekilde ulaşım sağlaması açısından sivil araç girişinin durdurulduğunu söyleyen Metan, "Şunu belirtelim itfaiye ekipler ve ambulans ekipleri bölgeye hala yoğun bir şekilde takviye güç oluşturmaya devam ediyor. Bölgeye girişler sivil araçlar için durduruldu. Çünkü bölgeye gelecek ve çıkacak resmi araçların rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için jandarmanın tedbiri olduğunu söylemekte fayda var. Bölgeye gelmek isteyen vatandaşlar için bunu da duyurmuş olalım. Bölgeye gelerek trafik yoğunluğu oluşturmak doğru değil." dedi.
3 ÖLÜ, 11 YARALI
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.
Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor." dedi.
A HABER BÖLGEDE
A Haber muhabiri Yusuf Gül bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Gül, "Şu anda ekiplerin yangını söndürebilmek için çalışmaları devam ediyor. Zor bir yangın olduğunu da söyleyebiliriz. Bir yandan Kartalkaya Kayak Merkezi özellikle sezonun da başlamasıyla birlikte sömestır tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği önemli lokasyonlardan biriydi. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'de aynı zamanda Marmara bölgesinde tercih edilen bölgelerden biriydi. Şu anda bölgede AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde henüz otelde kaç kişinin bulunduğu ile ilgili bir bilgi yok. Bununla alakalı bir bilgi paylaşılmadı. Resmi açıklama bekliyoruz. Kısa sürede özellikle otelin içinde bulunanların tahliyesinin gerçekleştiği de kadrajlara yansıdı. Çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibinin otelin bulunduğu bölgeye sevk edildiğini paylaşabiliriz. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışması bulunuyor. Özellikle orta büyüklükte bir otel olduğunu söyleyebiliriz. Böyle oteller genellikle yaklaşık 400 kişi kapasiteli oluyor. Özellikle sezonu da göz önünde bulundurursak, ortalama 400 kişinin bulunabileceği ifade edilir. Çünkü sömestır tatili yeni başladı." ifadelerini kullandı.
BOLU'DA OTEL YANGINI
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu otelde yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi.Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Otel alevlere teslim olurken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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