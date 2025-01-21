Bolu’da kayak merkezinde yangın faciası! Otel hakkında çok sayıda şikayet ortaya çıktı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET YAPILMIŞ

Otelle ilgili ziyaretçilerin konakladıktan sonra çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Ziyaretçilerin çok sayıda yorumda altyapı yetersizliğinden şikayetçi olunduğu görüldü. Ziyaretçiler otelin eski ve bakımsız olduğunu belirtirken, bir çok kez kayak yaparken teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıklarını aktardı. İşte bazı kullanıcıların yorumları:

İşte kullanıcıların otel hakkındaki şikayetleri

İşte kullanıcıların otel hakkındaki şikayetleri

İşte kullanıcıların otel hakkındaki şikayetleri

İşte kullanıcıların otel hakkındaki şikayetleri

İşte kullanıcıların otel hakkındaki şikayetleri

İşte kullanıcıların otel hakkındaki şikayetleri