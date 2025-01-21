Bolu'da kayak merkezinde yangın faciası! Otel hakkında çok sayıda şikayet ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın faciaya neden oldu. Gece saatlerinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Otelde daha önce konaklamış ziyaretçilerin otel hakkında çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı.
10 ÖLÜ 32 YARALI
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili yaptığı açıklamada, 10 kişinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.
ÇOK SAYIDA ŞİKAYET YAPILMIŞ
Otelle ilgili ziyaretçilerin konakladıktan sonra çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Ziyaretçilerin çok sayıda yorumda altyapı yetersizliğinden şikayetçi olunduğu görüldü. Ziyaretçiler otelin eski ve bakımsız olduğunu belirtirken, bir çok kez kayak yaparken teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıklarını aktardı. İşte bazı kullanıcıların yorumları: