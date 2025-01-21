CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurgun! İhale alamasınlar diye her yola başvurmuşlar

CHP’li belediyelerden rüşvet karşılığında ihale alan Aziz İhsan Aktaş

TANIK MİMAR DOĞRULADI

Soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifadesi alınan peyzaj mimarı C.Y. de Harman İnşaat'a yönelik sabotaj iddialarını doğruladı. C.Y. ifadesinde, "Son 2 yıldır özellikle 30 Eylül 2024'te süresi biten yüklenici Harman İnşaat'ın bünyesindeki temizlik aracı kiralama ihalesini, daha iş başlamadan başka bir firmanın şikâyetleri neticesinde hukuksal ve idari birçok sorunla karşılaştık. İhale döneminde birçok araç anlamsız şekilde ağır hasarlara uğradı ve uzun süreli onarım isteyen süreçlere maruz kaldı. Bu dönemlerde yedek araçlarla ortalama 1000 ton üzeri çöp toplandı ve iş bir şekilde yapıldı. Harman İnşaat'ın ihalesini feshetmek için olduğunu düşündüğüm bazı anlamsız araç bozulmaları veya çalışmaları olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.