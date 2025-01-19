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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 7 yılda 2. rüşvet ve yolsuzluk operasyonu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 19.01.2025 07:40
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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde 7 yılda 2. rüşvet ve yolsuzluk operasyonu

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanması akıllara 2018 yılında yapılan soruşturmayı getirdi. Dönemin CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış CHP o dönem de başta 'kumpas' dediği davada detaylar ortaya çıkınca Hazinedar'ı savunmayı geri plana itmişti.

Uzun yıllardır CHP tarafından yönetilen ve partinin kalesi olarak görülen ilçelerden olan Beşiktaş, son yıllarda 2 kez yolsuzluk iddialarıyla gündem oldu. 2014'teki seçimlerde yüzde 76 oyla seçilen CHP'li Murat Hazinedar; rüşvet, yolsuzluk, zorla bağış toplama, belediyeyi aile şirketine ve ticarethaneye dönüştürme gibi skandallarla gündeme oturmuş ve 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

ÖNCE HAZİNEDAR SONRA AKPOLAT
2024'teki seçimlerde göreve gelen CHP'li Rıza Akpolat da tıpkı Hazinedar gibi rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan gözaltına alınarak tutuklandı. Akpolat'ın sorgu sırasında kendisine yöneltilen 38 sorudan büyük kısmına "Bilgim yok, imzam yok, hatırlamıyorum, yetkiyi başkasına vermiştim." şeklinde yanıtlar verdiği öğrenildi. Akpolat'ın Beşiktaş Belediye Başkanı seçildikten sonra mütevazı bir hayattan şatafatlı bir sürece geçiş yaptığı, hemen lüks bir villa kiraladığı, eşine ise özel plakalı ve pahalı araçlar aldığı, bunun da ilçede büyük rahatsızlık yarattığı belirtildi.

CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar (A Haber arşiv)CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar (A Haber arşiv)

CHP DAHA ÖNCE DE "KUMPAS" DEMİŞTİ
Sabah'ın haberine göre CHP tıpkı bugün olduğu gibi ilk başta süreci 'kumpas' olarak nitelendirmiş, detayların netleşmesi sonrası parti yönetimi, Hazinedar'ı savunmayı geri plana itmişti. Dava kapsamında 2022 yılında yapılan operasyonda ikametgâhında bulunamayan Hazinedar, Kastamonu'da yakalanarak gözaltına alınmış, ardından cezaevinde bir süre tutuklu kalmıştı. İddianamede Hazinedar için 154 yıla kadar hapis istenmişti. Beşiktaş'taki bu skandalı örtmek için 2019 yılında Rıza Akpolat'ı aday gösteren CHP, ilçedeki yolsuzluk iddialarının yine önüne geçemedi.

CHP'de parti içi muhalefetin etkili isimlerinden olan eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır da yaşanan usulsüzlükleri işaret ederek Akpolat'ın sağ kolu Taner Çuhadar aracılığıyla haber yolladığını ve kendisinin tehdit edildiğini ifade etmişti.

Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı (A Haber arşiv)Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı (A Haber arşiv)

AKTAŞ VE AKPOLAT SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE
Belediyede yaşanan son ihale vurgununa yönelik soruşturmada 23 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen o isimler arasında, belediyeden usulsüz ihale aldığı ileri sürülen işadamı Aziz İhsan Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, memurlar Cem Alper Akyüz, İbrahim Halil Çalış, Mustafa Yolcu, Müzeyyen Karakaş, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, şirket yöneticisi Ümit Gözütok, müteahhit Özkan Aktaş, Yaşar Özkan, Mustafa Seymen yer aldı.

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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde 7 yılda 2. rüşvet ve yolsuzluk operasyonu CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde 7 yılda 2. rüşvet ve yolsuzluk operasyonu CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde 7 yılda 2. rüşvet ve yolsuzluk operasyonu
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