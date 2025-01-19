CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde 7 yılda 2. rüşvet ve yolsuzluk operasyonu

Uzun yıllardır CHP tarafından yönetilen ve partinin kalesi olarak görülen ilçelerden olan Beşiktaş, son yıllarda 2 kez yolsuzluk iddialarıyla gündem oldu. 2014'teki seçimlerde yüzde 76 oyla seçilen CHP'li Murat Hazinedar; rüşvet, yolsuzluk, zorla bağış toplama, belediyeyi aile şirketine ve ticarethaneye dönüştürme gibi skandallarla gündeme oturmuş ve 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

ÖNCE HAZİNEDAR SONRA AKPOLAT

2024'teki seçimlerde göreve gelen CHP'li Rıza Akpolat da tıpkı Hazinedar gibi rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan gözaltına alınarak tutuklandı. Akpolat'ın sorgu sırasında kendisine yöneltilen 38 sorudan büyük kısmına "Bilgim yok, imzam yok, hatırlamıyorum, yetkiyi başkasına vermiştim." şeklinde yanıtlar verdiği öğrenildi. Akpolat'ın Beşiktaş Belediye Başkanı seçildikten sonra mütevazı bir hayattan şatafatlı bir sürece geçiş yaptığı, hemen lüks bir villa kiraladığı, eşine ise özel plakalı ve pahalı araçlar aldığı, bunun da ilçede büyük rahatsızlık yarattığı belirtildi.