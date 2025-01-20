CHP’li belediyede milyonluk rüşvet tarifesi!

CHP’li belediyelerden rüşvet karşılığında ihale alan Aziz İhsan Aktaş

"ŞARTNAMEDEKİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRMEM İSTENDİ"



Temizlik İşleri Müdürü Ziya Seymen'in süre bitimini beklemeyeceği, ihaleye çıkacağını, yeterli zaman olmadığını söylediğini aktaran A.O. ifadesini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerine Ahmet Özer hem Ziya Seymen'i hem Ufuk Özdemir'i görevden aldı. Onların yerine Halil İbrahim Çalış ve Mustafa Yolcu atandı.

Yolcu, bana ihalenin teknik aşamasıyla ilgili çalışma yapmamı söyledi. Ben çalışmamı yaptım ancak bana güvenmediler. Mersin'den Cevdet Özişler isimli kişi geldi ve Başkan Ahmet Özer'e danışman yapıldı. Şartnamedeki araç özelliklerini değiştirdiler. Ben niyetlerinin farklı olduğunu anladım. Ümit Gözütok benim yazdığım şartnamedeki teknik özellikleri değiştirmemi istedi. Yapamayacağımı söyledim.