CHP’li belediyede milyonluk rüşvet tarifesi!
İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı. Esenyurt ve Beşiktaş belediylerini aldığı ihaleler karşılığında rüşvete bağladığı iddia edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi'nde çalışan çevre mühendisi soruşturma kapsamında 'tanık' olurken, anlattıkları pes dedirtti.
CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini aldığı ihaleler karşılığında rüşvete bağladığı iddia edilen iş adamı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi'nde çalışan çevre mühendisi A.O. 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. A.O. ifadesinde Esenyurt Belediyesi'nde ihalelerde ne gibi dolaplar çevrildiğini tek tek açıkladı.
Sabah'ın haberine göre 2 yıl önce başka bir belediyeden nakille Esenyurt'a geldiğini aktaran tanık A.O. ilk önce Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ardından ise İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde çalıştığını söyledi. CHP'li Ahmet Özer'in başkan seçildikten sonra Adnan Acar ve Ali Gökmen'in, 'Başkan geldi istediği müteahhitle çalışır ancak müteahhit önce bizimle çalışması lazım' dediğini aktaran A.O., "Görevleri olmadığı halde belediyenin temizlik işlerini incelemeye başladılar. Ufuk Özdemir, Destek Hizmetleri Müdürü'yken, Temizlik ve Atıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı yapıldı. Ben, temizlik işlerinin nasıl yapılacağı, araç alımının maliyetli olacağını, uygun araçların alınması gerektiği hususunda rapor hazırladım. Raporu Özdemir'e verdikten sonra Cüneyt Tuncil benimle görüşmek istedi. Ahmet Özer'in yanından geldiğini söyledi. O dönem belediyenin temizlik işleri Harman İnşaat isimli firmadaydı ve 30 Eylül 2024'te ise süresi bitecekti" dedi.
"ŞARTNAMEDEKİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRMEM İSTENDİ"
Temizlik İşleri Müdürü Ziya Seymen'in süre bitimini beklemeyeceği, ihaleye çıkacağını, yeterli zaman olmadığını söylediğini aktaran A.O. ifadesini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerine Ahmet Özer hem Ziya Seymen'i hem Ufuk Özdemir'i görevden aldı. Onların yerine Halil İbrahim Çalış ve Mustafa Yolcu atandı.
Yolcu, bana ihalenin teknik aşamasıyla ilgili çalışma yapmamı söyledi. Ben çalışmamı yaptım ancak bana güvenmediler. Mersin'den Cevdet Özişler isimli kişi geldi ve Başkan Ahmet Özer'e danışman yapıldı. Şartnamedeki araç özelliklerini değiştirdiler. Ben niyetlerinin farklı olduğunu anladım. Ümit Gözütok benim yazdığım şartnamedeki teknik özellikleri değiştirmemi istedi. Yapamayacağımı söyledim.
SES KAYDI ALDILAR
Sonra ihaleyi yapalım dediler. Araçların uygun olmadığını anlatmaya çalıştım. Kolumdaki saatle ses kaydı aldım. Benim getirdiğim değil, Ümit Gözütok'un (Aktaş'ın adamı) getirdiği şartname EKAP'a yüklenmiş. Bunu fark edince olay çıkardım. Gözütok'un yazdığı şartnamede araçlar en ince ayrıntısına kadar yazılmıştı. Binevi nokta atışı yapılmıştı. Doğru olmadığını belirttim. Şartname EKAP'a yüklendi. Sonra maliyet hesaplama yapıldı. Normalde ikisi aynı anda yapılırdı.
İHALEYE BİLGİNAY DIŞINDA KİMSE KATILMAMIŞ
İhale çıktıktan sonra tek geçerli teklifin Bilginay şirketi tarafından verildiğini duyduk. Pazarlık usulü için birkaç firma çağırmışlar ancak Bilginay dışında kimse katılmamış. İhale evraklarını incelediğimde Ümit Gözütok'un Bilginay adına işlem yaptığını öğrendim.
ÜST YÖNETİCİYE 6.5 MİLYON ALTTAKİLERE 2 MİLYON
2024 yerel seçimlerinden sonra CHP'li belediyelerde genelge yayınlandı. İhaleler tek elden toplanacak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihaleye çıkacak dendi. Bunun üzerine Murat Düzgün, Beylikdüzü Belediyesi'nden, Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları'ndan sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı. Ahmet Özer'in akrabalarını belediyeye yerleştirdiğini öğrendim. Belediyede ihale nedeniyle yukarıdan aşağıya doğru para dağıtılacağı. Bir kişinin 6.5 milyon, alttakilerin 2 milyon alacağını duydum."
AKTAŞ ÖRTÜLÜ BASKIDA BULUNMUŞ
Aziz İhsan Aktaş'la ihalelerdeki usulsüzlükleri fark etmesi nedeniyle kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini aktaran A.O., "Fatih'te 2 saat kadar görüştük. Bana, ihalede herhangi bir usulsüzlük olmadığını ve ihalenin işleme konulması gerektiği hususunda örtülü bir baskıda bulundu. Ben de yaptığım bu görüşmeyi kayıt altına aldım" diyerek ses kaydını da savcılığa sundu.
"EN TEPESİ BENİM BEN GELDİM"
Ses kaydında Aktaş'ın A.O.'ya, "Ben şöyle söyliyeyim Ahmet abi senden bahsetti dedi ki A.O. bir şirket yetkilisi ile görüşmek istiyor. Ben de dedim ki nerede hangi saatte olursa ben gelirim. En tepesi benim, ben geldim" şeklinde dediği görüldü.