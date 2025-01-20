Slovakya Başbakanı'ndan "Rusya-Ukrayna savaşı" çağrısı: Türkiye aracılık yaparsa barış gerçekçi olur

Başkan Erdoğan: Ukrayna'da barış için üzerimize düşeni yaparız

BAŞKAN ERDOĞAN: UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ

Başkan Erdoğan, "Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yaparız. Biz savaşlardan yana değil, barıştan yanayız. Barış da dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbirleriyle olan dayanışması devam etsin. Ne varsa barışta var. Savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce bunu halletmemiz lazım. Trump ile yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı atacağız. Trump'a ikinci dönemi hayırlı olsun diyorum." dedi.