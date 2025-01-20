Slovakya Başbakanı'ndan "Rusya-Ukrayna savaşı" çağrısı: Türkiye aracılık yaparsa barış gerçekçi olur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki ‘arabuluculuk’ rolü, dünya çapında ses getirmişti. İki ülke arasındaki müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda olumlu bir hava yansımış iki tarafta süreçteki görüşmenin yapıcı geçtiğini vurgulamıştı. Çeşitli sebeplerle askıya alınan görüşmeler için Türkiye'yi ziyaret eden Slovakya Başbakanı Fico, Başkan Erdoğan'dan 'istekte' bulundu. Fico, 'Hepimizin istediği barış ve ateşkese Türkiye aracılık edebilir(Ukrayna-Rusya savaşı). Türkiye ev sahipliği yaparsa barış gerçekçi olur. ' dedi. Öte yandan Fico, geçtiğimiz ay Rusya lideri Putin ile görüşmüştü.
KREMLİN: İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMALAR TEMELİNDE!
Geçtiğimiz aylarca Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlatılmasına tekrardan temel teşkil edebileceğini söylemişti.
"PUTIN MÜZAKERELERE HAZIR" MESAJI
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin Peskov, bunun ancak diyalog aracılığıyla mümkün olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini belirtmişti.
FICO: ERDOĞAN ÇOK BÜYÜK BİR SİYASİ AKTÖR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovakya Başbakanı Fico ve heyetini ağırladı.
İkili görüşmeler ve anlaşmaların imza töreninin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Slovakya Başbakanı Fico, Başkan Erdoğan'a yönelik, "Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz" dedi.
FICO: TÜRKİYE ARACILIK ETSİN (RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI)
Türkiye'nin Suriye'deki politikalarını "büyük saygıyla" takip ettiklerini belirten Slovakya Başbakanı, Ukrayna'da bir barış ve ateşkes için Türkiye'nin aracılık edebileceğini söyledi.
Fico yaptığı açıklamada, "Hepimizin istediği barış ve ateşkese Türkiye aracılık edebilir(Ukrayna-Rusya savaşı). Türkiye ev sahipliği yaparsa barış gerçekçi olur. " dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ
Başkan Erdoğan, "Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yaparız. Biz savaşlardan yana değil, barıştan yanayız. Barış da dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbirleriyle olan dayanışması devam etsin. Ne varsa barışta var. Savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce bunu halletmemiz lazım. Trump ile yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı atacağız. Trump'a ikinci dönemi hayırlı olsun diyorum." dedi.
GEÇTİĞİMİZ AY PUTIN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Slovakya Başbakanı Robert Fico geçtiğimiz ay 22 Aralık 2024'te Rusya'yı ziyaret etmiş ve Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE NE YAŞANDI?
29 Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı. Ancak Ukrayna'nın anlaşmadan çekilmesiyle süreç "askıya" alınmıştı. 17 Mayıs'ta Ukrayna tarafı, "ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını" duyurmuştu.
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