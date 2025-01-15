CHP’li İBB şirketlerinden 5 milyarlık ihale! Rüşvet paralarını çöp kamyonları ile taşımışlar
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alındığı ihale yolsuzluğu operasyonunun 1 numaralı şüphelisi iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerinin, 2019-2024 arasında İBB iştiraklerinden milyarlarca liralık ihaleler aldığı ortaya çıktı. Soruşturmada adrese teslim ihaleler sonucunda alınan rüşvetlerin dikkat çekmemek için çöp kamyonlarıyla taşınıp istiflendiği iddia edildi.
İstanbul'da belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınanların sorgusu sürüyor.
Aktaş'ın firmalarına yüzlerce milyon liralık ihale veren CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de arasında olduğu 40 şüpheliye ilişkin savcılık soruşturmasında detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
YÜZLERCE MİLYONLUK İHALELER!
Sabah'ın haberine göre Çıkar amaçlı suç örgütü şirketi soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi Diyarbakırlı iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştirak şirketlerinden yüzlerce milyon lira değerinde çok sayıda ihale aldı. Soruşturma dosyasına göre Aktaş'a, Halk Ekmek'ten 1, İETT'den 7, İSFALT'tan 5 ve İGDAŞ'tan 3 ihale verildi. Aktaş'a ait Bilginay Temizlik, Yemekçilik, İlaçlama ve Ayakkabıcılık AŞ, sadece İETT'den 2.3 milyar lira değerinde otobüs bakım onarım ihalesi aldı.
İETT EN BÜYÜK GELİR KAPISINA DÖNDÜ
SABAH'ın yaptığı araştırmada, hemen her gün yanma, yolda kalma, arızalanma ve kaza haberleriyle gündeme gelen İETT, Aziz İhsan Aktaş'ın en büyük gelir kapılarından biri oldu. Zira İETT, 2024 yılı içerisinde otobüslerin bakım ve onarımı için 18 ayrı ihale açtı. Bu ihalelerden 2'si iptal edilirken, 11 ihaleyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. aldı.
İBB İŞTİRAKİ İGDAŞ'TAN DA 3 İHALE
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi Bilginay, İBB iştiraki İGDAŞ'tan da 3 ihale aldı. EKAP'ta yer alan bilgilere göre o ihalelerden biri, "Sürücülü Taşıt Kiralama" işiydi. 11 Aralık 2023'te yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 138 milyon 503 bin TL olarak belirlendi. Bilginay ise ihaleyi 979 milyon 552 bin lira bedelle İGDAŞ'tan aldı.22 Ocak 2024'te sözleşmesi imzalanan ve 36 aylık hizmet süresi bulunan bu ihaleye katılmak için 31 şirket EKAP'tan doküman satın aldı. İhaleye 10 şirket katılmasına rağmen 9 şirketin teklifi geçersiz sayılarak ihale Bilginay Temizlik şirketine verildi.
İSFALT'A 73 MİLYON ÖDENDİ
İBB iştiraki İSFALT'a ise 30 Mart 2023'te yapılan "Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi" ihalesi karşılığında 72 milyon 949 bin lira ödeme yapıldı.
PARALAR ÇÖP KAMYONLARIYLA TAŞINDI
Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif Lpg ve Bilginay isimli şirketlere 5 yılda Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 17 ayrı ihaleyi peşkeş çekildiği saptandı. Soruşturmada en önemli deliller arasında Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki Beltaş'a ait İstanbul'un en kıymetli bölgesinde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazını gerçek değerinin 250 milyon lira altında satışa çıkarılması oldu.
Bu satışa ilişkin ilan ya da paylaşım yapılmadı. Bir diğer önemli delillerden birisi de Rıza Akpolat'a ait değeri 6 milyon 871 bin lira olan aracın geçtiğimiz haziran ayında Aziz İhsan Aktaş'a ait şirkete 9.5 milyon lira bedelle satılması oldu. Aracın daha sonra sahibinden isimli sitede 7.3 milyon liraya satılmasını savcılık şüpheli buldu.
Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın rüşveti verdikten sonra kendilerine göre hazırladıkları ihale ve teknik şartnamelerini, belediye görevlerine verip işin istedikleri şartlarda ihaleye çıkılmasını sağladıkları, kendi firmalarının ürettiği bakasının sahip olma imkanı olmayan 'buharlı basınçlı cami yıkama' aracına şartnamede yer vererek, başka firmanın ihaleyi almasını engelledikleri saptandı.
Rüşvet soruşturmasında paraların Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp arabalarıyla taşındığı da teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldığı iddia edildi. Adrese teslim ihaleler sonucunda alınan rüşvetlerin dikkat çekmemek için çöp kamyonlarıyla taşınıp istiflendiği dile getirilen iddialar arasında yer aldı.
BENZİN İSTASYONUNU PEŞKEŞ ÇEKTİLER
Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde tıpkı İstanbul Özel Etiler Hastanesi'nin taşınmazı gibi değerinin altında satılan bir diğer yerin ise Levent'te bulunan Çilekli tesislerinin yanındaki milyonlarca liralık benzin istasyonunun taşınmazı oldu. Her gün binlerce aracın önünden geçtiği ve İstanbul trafiğinde kilit rol oynayan noktalardan bir tanesi olan benzin istasyonunun taşınmazının da değerinin çok daha altında Aziz İhsan Aktaş'a peşkeş çekildiği ifade edildi.
PAZARLIK USULÜYLE İHALE
Sayıştay'ın Kasım 2024'te yayımlanan Beşiktaş Belediyesi raporunda da ihalelerle ilgili çarpıcı bilgilere yer verildi. Beşiktaş Belediyesi'nde çöp toplama, nakli ve kent temizliği araç kiralama hizmet alım işi ihalesinde hatalı uygulamalar yapıldığı belirlendi.
Beşiktaş Belediyesi, 4 kez iptal edilen çöp toplama, nakli ve kent temizliği araç kiralama hizmet alım işlerinde açık ihaleler yerine, pazarlık usulünü göre ihaleler yaptı. Ancak bu usulle ihale yapılabilmesi için Kanun'a göre doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gereken haller olması gerekiyordu.
Gerekçe olarak ise açık ihale sürecinde itiraz ve şikayetlerin olduğunu, bunlardan bazılarının düzeltilemediği için öngörülemeyen bir durumun ortaya çıktığını ve hizmetin devamlılığı için pazarlık usulüyle ihale yapıldığını iddia edildi.
İLKELERE AYKIRILIK RAPORDA YER ALDI
Raporda, ihale sürecinde ortaya çıkabilecek muhtemel itiraz ve şikâyetlerin veya önceden öngörülebilir ihtiyaçların belediye tarafından 'öngörülemez', 'olağan dışı' ve 'belediyenin iradesinden bağımsız' nitelikle bir olay olarak değerlendirilerek pazarlık usulüyle ihale edilmesinin mümkün görülmediği ve ihale ilkelerine aykırılık teşkil ettiği raporda açıklandı.
İHALE BEDELİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ FARKLI
Yine Beşiktaş Belediyesi tarafından 1 Temmuz 2023 ila 30 Eylül 2024 tarihlerini kapsayan dönemde çöp toplama, nakli ve kent temizliği araç kiralama işi 2023/ 48....ihale kayıt numarası ile 195 milyon 786 bin 970 lira bedelle 15 aylık sözleşme süresiyle ihale edilmişti. Belediyenin zarara uğramaması için ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren firma üzerinde bırakılması kararlaştırılmasına rağmen sözleşmenin 169 milyon 681 bin 980 lira bedelle ve 13 aylık sözleşme süresi üzerinden imzalandığı görüldü.
Belediyeye bu farklılık sorulduğunda ise, ihaleye yapılan şikayetler ve zeyilname düzenlemeler sebebiyle sürecin aksadığı, işin 2 ay ötelendiği ve dokümandaki bedelin güncellenerek imzalandığı ileri sürüldü. Ancak hazırlanan raporda, dokümanlardaki bu farklılığın İhale Kanunu'na uygun olmadığı ifade edildi.
KİRALIK ARAÇLARDA HATALI UYGULAMA
Aynı kayıt numaralı ihale kapsamında düzenlenen hak ediş raporları incelendiğinde ise rakam ve yazıların üzerlerinin çizilerek yeni rakam ve yazıların el yazısıyla yazıldığı ve düzeltme yapan yetkililerin imzasının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca, ihale kapsamında kiralama yoluyla personel servis hizmeti için yönetmelikte belirtilen belgelerle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvurularak izin alınmadı. Personel servis hizmetinde kullanılacak kiralık araçların yaklaşık maliyetinin tespitinde esnaf odasının belirlediği servis ücretlerinin tarifeleri dikkate alınmadı.
"ALINACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORDUK"
CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, Rıza Akpolat için zehir zemberek açıklamalar yaparak "Destek eyleme gitmeyin" çağrısında bulundu. Karasu, "Bana dokunursanız elimde kimsede olmayan belge ve bilgi var ipinizi çekerim" dedi. Karasu, "Evli bir kadına göz diken herkesin karısına göz diker. Böyle insanları toplumdan dışlayacaksınız. O yüzden hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin. Partide herkes, Rıza Akpolat, Erdoğan Toprak'ın manevi oğlu diyor" dedi.
Karasu, "Her şeyden önce evliyken ya da bekârken evli bir kadının namusuna göz dikiyorsan bu ırz düşmanlığıdır. Herkes haddini bilecek bu ülkede. Böyle bir karakterde bir insanı da allayıp pullayıp belediye başkanlığına aday göstermek, hala desteklemek ve şu anda belediyede yaptığı hırsızlıklara rağmen kimse bu adamın arkasında durmayacak." ifadelerini kullandı.
KALYON HOLDİNG'TEN YALANLAMA: ORTAKLIK İDDİALARI ASILSIZ
Kalyon Holding, bazı yayın organlarında Aziz İhsan Aktaş ile ortaklıkları olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Kalyon Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Aziz İhsan Aktaş isimli şahısla ilgili çıkan haberlerde, bahsi geçen kişinin Kalyon Holding ile ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsız olup, Kalyon Holding'in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, Kalyon Holding'in havacılık sektöründe faaliyet gösteren tek şirketi KLY Hava ve Deniz Turizmi A.Ş.'nin yüzde 100, Kalyon Holding sermayesiyle kurulmuş bir şirket olarak faaliyetlerini yürüttüğü hatırlatıldı.