CHP’li İBB şirketlerinden 5 milyarlık ihale! Rüşvet paralarını çöp kamyonları ile taşımışlar

Beşiktaş Belediyesi’nde patlayan ihale skandalı İBB’yi sarstı

BENZİN İSTASYONUNU PEŞKEŞ ÇEKTİLER



Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde tıpkı İstanbul Özel Etiler Hastanesi'nin taşınmazı gibi değerinin altında satılan bir diğer yerin ise Levent'te bulunan Çilekli tesislerinin yanındaki milyonlarca liralık benzin istasyonunun taşınmazı oldu. Her gün binlerce aracın önünden geçtiği ve İstanbul trafiğinde kilit rol oynayan noktalardan bir tanesi olan benzin istasyonunun taşınmazının da değerinin çok daha altında Aziz İhsan Aktaş'a peşkeş çekildiği ifade edildi.

Beşiktaş Belediyesi’nde patlayan ihale skandalı İBB’yi sarstı (AHABER ARŞİV)

PAZARLIK USULÜYLE İHALE



Sayıştay'ın Kasım 2024'te yayımlanan Beşiktaş Belediyesi raporunda da ihalelerle ilgili çarpıcı bilgilere yer verildi. Beşiktaş Belediyesi'nde çöp toplama, nakli ve kent temizliği araç kiralama hizmet alım işi ihalesinde hatalı uygulamalar yapıldığı belirlendi.

Beşiktaş Belediyesi, 4 kez iptal edilen çöp toplama, nakli ve kent temizliği araç kiralama hizmet alım işlerinde açık ihaleler yerine, pazarlık usulünü göre ihaleler yaptı. Ancak bu usulle ihale yapılabilmesi için Kanun'a göre doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gereken haller olması gerekiyordu.

Gerekçe olarak ise açık ihale sürecinde itiraz ve şikayetlerin olduğunu, bunlardan bazılarının düzeltilemediği için öngörülemeyen bir durumun ortaya çıktığını ve hizmetin devamlılığı için pazarlık usulüyle ihale yapıldığını iddia edildi.