CHP’li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni ayrıntılar! Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu
CHP’li Beşiktaş ve Esenyurt Belediyelerine yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.
SEVGİLİYE İHALE KIYAĞI
CHP'li belediyelerden rüşvet karşılığında milyarlık ihaleler alan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın, sevgilisi G.G.'nin üzerine bile şirket kurup ihale aldırdığı ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi'nin G.G.'ye ait şirkete yaklaşık 14 milyon liralık ihale verdiği tespit edilmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 40 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemlerinin de cezaevinde yapıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.
Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.
Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 zanlı hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bilgisi de açıklamada yer almıştı.
Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri
- Zihin oyunları severler için meydan okuma! Farklı sayıyı kaç saniyede bulabilirsin?
- Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler? Metil Alkol nedir ve neden tehlikeli?
- Vücudunuzdaki bu 4 belirtiye dikkat! Karaciğer yağlanması olabilir
- Sabahları kuru üzüm suyu içmenin şaşırtıcı faydaları!
- İlkokul, ortaokul ve lise karneleri ne zaman verilecek? 2025 1. Dönem karneleri hangi tarihte ve saatte alınacak?
- 10 gün avantajıyla emeklilik imkanı! SGK prim-gün tablosu hesaplandı
- Elektrik tasarrufu için hayatınızı kolaylaştıracak 7 altın kural
- Karne almaya gitmek zorunlu mu, gitmezsek ne olur? Karne günü yoklama alınır mı?
- Sofranızda olması gereken kalp dostu süper 9 besin
- 3 haftada 15 kilo verdiren diyet: 2025'in en viral yöntemi zahmetsiz zayıflatıyor
- Mide üşütmesine doğal çözüm: Bağışıklığı çelik gibi güçlendiren karışım!