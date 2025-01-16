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CHP’li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni ayrıntılar! Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 14:08 Güncelleme: 16.01.2025 14:28
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CHP’li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni ayrıntılar! Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına el konuldu

CHP’li Beşiktaş ve Esenyurt Belediyelerine yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş (AA)CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş (AA)

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.

RIZA AKPOLAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SEVGİLİYE İHALE KIYAĞI

CHP'li belediyelerden rüşvet karşılığında milyarlık ihaleler alan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın, sevgilisi G.G.'nin üzerine bile şirket kurup ihale aldırdığı ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi'nin G.G.'ye ait şirkete yaklaşık 14 milyon liralık ihale verdiği tespit edilmişti.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat rüşvet operasyonunda gözaltına alındı (AA)CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat rüşvet operasyonunda gözaltına alındı (AA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 40 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi (AA)CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi (AA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemlerinin de cezaevinde yapıldığı öğrenildi.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu (AA)CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu (AA)

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş (AA)CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş (AA)

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 zanlı hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bilgisi de açıklamada yer almıştı.

CHP’li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni ayrıntılar! Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına el konuldu

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

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