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Suriye'nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi!

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 11:57 Güncelleme: 17.01.2025 12:06
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Suriye’nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK'YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

29 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

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