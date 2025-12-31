31 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Esenyurt'ta büyük fabrika yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı!

Esenyurt'ta büyük fabrika yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 01:01 Güncelleme: 31.12.2025 09:20
Esenyurt’ta büyük fabrika yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı!

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Hadımköy bölgesinde, inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan büyük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun ve aralıksız müdahalesi sonucu yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayıldığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi 5 farklı noktadan sürüyor.

HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI! A HABER BÖLGEDEN AKTARDI

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, yaralı ve ölü bulunup bulunmadığına yönelik bir haberin ulaşmadığı aktarıldı.

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Esenyurt'taki yangın ekiplerin 8 saatlik müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.

A HABER EKİBİ BÖLGEDE

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, yangın meydana geldiği bölgeden son gelişmeleri aktararak fabrikanın bir boya tesisi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Şu anda İstanbul Esenyurt'tayız, Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeyiz. Hemen arkamızda çok ciddi boyutlara ulaşan bir fabrika yangını devam ediyor. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un da gösterdiği gibi, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman çevre ilçelerden dahi görülebiliyor.

Birkaç saat önce İstanbul'da kar yağışı ve yağmur konuşuluyordu ancak yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte Esenyurt'ta bu büyük yangın ortaya çıktı. Alevlerin yayıldığı alan oldukça geniş. Yangının çıktığı bölge, çok sayıda fabrikanın ve üretim tesisinin bulunduğu büyük bir sanayi alanı. Yangının bir kahve fabrikasında başladığı iddia ediliyor ancak çevresinde başka fabrikalar, üretim tesisleri ve bir tır garajı da bulunuyor.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

"ÇOK SAYIDA EKİP ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR"

İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ediyor. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmiş durumda. Polis ve sağlık ekipleri de olası yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Hava oldukça soğuk olmasına rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor.

"FABRİKADA PATLAMALAR YAŞANIYOR"

Zaman zaman içerideki gaz sıkışmaları nedeniyle patlamalar meydana geliyor. Bu nedenle ekipler hem güvenlik uyarılarını yineliyor hem de alanı kontrol altında tutmaya çalışıyor. Biz de güvenlik gerekçesiyle zaman zaman geriye çekiliyoruz.

Yangının hemen bitişiğinde başka fabrikalar bulunuyor. Ekiplerin öncelikli hedefi, alevlerin çevredeki tesislere sirayet etmesini engellemek. Bu kapsamda farklı ilçelerden su tankerleri bölgeye sevk edildi ve söndürme çalışmalarına dahil edildi.

Müdahale hem karadan hem de havadan sürdürülüyor. Yüksek noktalara asansörlü araçlarla ulaşılarak müdahale edilirken, dronlar aracılığıyla da havadan incelemeler yapılıyor. Müdahale, yangını çevreden merkeze doğru kontrol altına alma şeklinde ilerliyor.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

"YANGIN BİRÇOK İLÇEDEN GÖRÜLEBİLİYOR"

Yaklaşık 40 metre mesafedeki tesisler için de yoğun bir koruma çalışması yürütülüyor. Yangın Beylikdüzü, Esenyurt ve Arnavutköy başta olmak üzere çevre ilçelerden net şekilde görülebiliyor.

Yangın şu an itibarıyla henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta büyük fabrika yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı! Esenyurt’ta büyük fabrika yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı! Esenyurt’ta büyük fabrika yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör