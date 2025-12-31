Esenyurt’ta büyük fabrika yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı!

FOTOĞRAF: AA

Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi 5 farklı noktadan sürüyor.

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, yaralı ve ölü bulunup bulunmadığına yönelik bir haberin ulaşmadığı aktarıldı.

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Esenyurt'taki yangın ekiplerin 8 saatlik müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.

A HABER EKİBİ BÖLGEDE

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, yangın meydana geldiği bölgeden son gelişmeleri aktararak fabrikanın bir boya tesisi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Şu anda İstanbul Esenyurt'tayız, Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeyiz. Hemen arkamızda çok ciddi boyutlara ulaşan bir fabrika yangını devam ediyor. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un da gösterdiği gibi, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman çevre ilçelerden dahi görülebiliyor.

Birkaç saat önce İstanbul'da kar yağışı ve yağmur konuşuluyordu ancak yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte Esenyurt'ta bu büyük yangın ortaya çıktı. Alevlerin yayıldığı alan oldukça geniş. Yangının çıktığı bölge, çok sayıda fabrikanın ve üretim tesisinin bulunduğu büyük bir sanayi alanı. Yangının bir kahve fabrikasında başladığı iddia ediliyor ancak çevresinde başka fabrikalar, üretim tesisleri ve bir tır garajı da bulunuyor.