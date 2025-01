Üsküdar’ın kalbinde çöp dağları! Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti

Üsküdar Burhaniye Mahallesi çöplüğe döndü!

"ÇÖP DAĞI GİBİ BİR YER OLDU"

Çöp yığınına dönen yolun daha önceden vatandaşların geçiş noktası olduğunu söyleyen Uğurtay, "Ama artık çocuklar ya da ailelerin buradan geçme gibi bir imkanı yok, cam kırıkları var. Üsküdar'ın göbeği çöplük yerine döndü. Üsküdar'da artık çöp dağı gibi bir yer oldu. Buranın bir an önce temizlenmesini ve bu mahalledeki komşularımızın daha huzurlu, sağlıklı, hijyen bir şekilde yaşamlarına devam etmelerini rica ediyoruz. Ama kulaklar kapalı, bizleri duymuyorlar. İstanbul'un kalbi Üsküdar ise Burhaniye'de Üsküdar'ın kalbi. Ama çok rezalet bir durumda. Yazın burada bu kokudan durulması mümkün değil. Komşularım her gün bana telefon açıyor, 'bu nedir' diyor. Her defasında söylememe rağmen sonuç alamıyorum. Bir önceki belediye yapmamış olabilir ama siz 'yapacağız' diye geldiniz ve bu çalışmayı sizden bekliyoruz" şeklinde konuştu.