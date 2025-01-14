Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı soruşturmaları kapsamında, 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.