Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’den Rus üssü açıklaması: Menfaat varsa devam ederiz

Suriye'nin başta Şam ve Halep olmak üzere birçok kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG karşıtı gösteriler düzenlendi. Terör örgütünü protesto etmek amacıyla, Halep'in Münbiç ilçesinde yüzlerce kişi bir araya geldi. Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrı yaparak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi. ( Bakr Al Kasem - Anadolu Ajansı )



Örgütten teslim olmasını değil, devlet çatısı altında ortaklığı kabul etmesini istediklerini anlatan Şeybani, "ABD'ye de, SDG'yi yüzüstü bırakmadan hukuki statüye oturtacak bir model sunduk." ifadelerini kullandı.



Şeybani, ABD'nin PKK/YPG ile anlaşmanın uygulanması konusunda garantörlük sözü verdiğini söyleyerek, "SDG ile çözümün önünde duran tüm engelleri kaldırdık, yeter ki birlikte yürüyelim." dedi.

"2024 SINIRLARINA DÖNMEDEN İSRAİL'LE ANLAŞMA İMZALANAMAZ"



Şeybani, İsrail'le ilişkilerde gelinen durum hakkında, "Toprağımız işgal altındayken barış olmaz. İsrail, 7 Aralık 2024 sınırına çekilmeden anlaşma imzalanmaz." değerlendirmesinde bulundu.



1974 anlaşmasının tamamen rafa kaldırılmasını ve o yokmuş gibi 2025'te yeni bir anlaşma yapılma talebini reddettiklerini belirten Şeybani, güven inşası için aşamalı bir çerçeve öngördüklerini kaydetti.



Şeybani, buna göre, bazı bölgelerde polis noktalarının, bazı bölgelerde hafif silahlı birliklerin, belirli alanlarda ise askeri varlığın konuşlandığı, silahların sınırlandırıldığı geçici bölge oluşturmayı öngördüklerini söyledi.