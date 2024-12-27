Son dakika... DEM Partililer İmralı'ya gidecek.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi.

Hava durumuna bağlı olarak TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ya yarın ya da 29 Aralık'ta İmralı'ya gidecek.

Bakan Tunç, "Hava durumuna göre yarın ya da pazartesi Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile görüşecek" dedi.

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