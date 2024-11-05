MHP lideri Devlet Bahçeli "İmralı" çağrısını tekrarladı: Teklifimde ısrarlıyım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri; meclis grup toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yılı geride kalmış yeni bir yüz yıla girilmiştir. Tecrübelerimiz ışığında cumhuriyetin yeni yüzyılını heba etmemek için çalışmakta kararlılıktayız.

Hiçbir soruya kolay cevaplar aramıyoruz. Kolaycı yaklaşım içinde koşmuyoruz. Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günübirlik siyasi hesaplarda değiliz. bizim için milletin huzuru refahı her şeyden önce gelmekte. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hesap başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi layık olduğu açıdan temsil edebilmek, gelişmişlik seviyesine çıkarmaktır.

Bazı siyasi fosiller gibi günlük ve güdük söylemlere kapılıp karanlık lobilerin eline düşemeyiz. Geçeceği köprüyü yıkanlara, kavak ağacında balina arayanlara benzeyemeyiz. Biz MHP'yiz. Biz Cumhur ile cumhuriyeti kaynaştıran, geçmiş ile geleceği kaynaştıran Cumhur ittifakıyız. Yolculuğumuz birlikte hilale doğrudur.

Kimse merak buyurmasın, korkuya kapılmasın, bayrak çekildiği gönderden inmeyecektir. Bir ve birlikte hilale doğru emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. İkinci bir seçeneğimizin olmadığına yürekten inanacağız. Türkiye toplantılarımızın 6'sı tamamlandı geriye 21 toplantımız kaldı.

Cansız bir vatan düşü kuranlara kabus yaşatmak, alayının heveslerini kursaklarında bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Milletin hiçbir ferdini ana dili, kökeni ne olursa olsun ayrıştırmıyorum. 185 yıl içinde 6 dönüm noktasının varlığı herkesçe malumdur.

Sistem sorunlarından tamamen kurtulmuş, halk iradesi ile kurumsallaşmış, dünyada örnek gösterilen yönetim anlayışımızla gelecek nesiller daha huzurlu daha güvenli hale gelecektir. Önümüzdeki yüz yıllık takvim işlemeye başlamıştır. Türk mucizesi gerçekleşecektir. Yeni yüzyılda üzerinde oynanan haritalar yeni baştan çizilecek, ihlal edilen sınırlar belirsizliğe gömülecek, istikrarsızlıklar kabuk değiştirse bile mahiyetleri aynı kalacaktır.

Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Tarihin tekerrüründe hizmet etmek varken, kardeşliğimizi yağmalamak için sıraya girenlere göz yummak akıl karı mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler kimlerin hesabına faaliyet gösteriyor?

BAHÇELİ EZBERBOZAN İMRALI ÇIKIŞINI TEKRARLADI: TEKLİFİMDEN ISRARLIYIM

Türk ve Türkiye yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimiz ile tek yüreğiz. Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi dem grubuna gelsin söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Teklifimde ısrarlıyım, sözümün arkasındayım. İnsanlar birbirine dürüst davrandıkça bir anlaşma noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır. İnsanımızın yüreğini bilmezsek sözcüklerimizi yerleştiremeyiz.

Geçmişten gelen sorunlara çözüm geliştirmek için geçmiş ile günümüz noktasında temas noktaları bulmalıyız. Peşin hükümlere sırt dönüp aklın ve vicdanın sesine kulak vermeliyiz. Bir arada yaşamaya dönük strateji geliştirmekten çekinmemeliyiz.

"KÜRTLER BAŞKA TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞKADIR"

Milletimiz esareti tarih boyunca reddetmiştir. Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır. Silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır, siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza kimse giremez. 23 Ekim TUSAŞ saldırısı Türkiye'ye yapılmıştır. 5 şehidimizin, yaralı kardeşlerimizin acısı ve hüznü Hakkari'den Edirne'ye ülkemizin tamamına çökmüştür. Teröre tolerans sıfırdır. Terör örgütünün ürediği neresi varsa orası meşru hedeftir. Terör örgütü başka Kürtler başkadır. İkisini karıştırmak en büyük kötülüktür. Terör örgütü Türkiye düşmanlarının taşeronudur. DEM Parti kararını derhal netleştirmeli, gel gitti tutumundan uzaklaşmalı terörle arasına duvar örüp örmeyeceğine karar vermelidir. Kimse karnından konuşmasın. Sahte efelenmelere sapmasın. Ederinin ne olduğunu bildiklerimiz fason meydan okumalara hiç heveslenmesin.

"ERDOĞAN BİR KEZ DAHA SEÇİLMELİ"

Düne kadar altılı masada kimlerle can ciğer kuzu sarması olduklarını, PKK'ya nasıl selam saldıklarını unuttuğumuzu mu sanıyorlar. Öcalan İmralı'da yatıyor. Fakat DEM grubunda 57 Öcalan gölgesi olduğunu neden görmüyorsunuz? TBMM, milli iradenin tecelligahıdır. Peki İmralı adası neresidir, hangi ülkenin toprağıdır? İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Terörist başının TBMM DEM grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden tepki göstermiyorlar? Bu ne yaman çelişkidir? Tecridi kalkarsa DEM grubunda eylemsel ve araçsal olarak açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar kandan beslenen köksüzlerden başkası olamaz. Ceset edebiyatı yapanlar Mehmet'lerimizin yanına gitsin, dağın başında nöbete gitsinler o zaman göreyim alayının ense tıraşını. Bizim hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır. Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Birbirleri ile huzura kavuşamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir.

Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenlemeyi yapmak gereklidir.

Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa teröre teslim edilmeyecektir. Bu devletin kurucusu büyük Türk milletidir. Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır.

BELEDİYELERE KAYYUM AÇIKLAMASI

Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da Türk devletinin hukuk sınırları içinde aldığı meşru ve haklı tasarruflara katlanacaklardır.

"İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEYİ UYGUN BULMUYORUM"

MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek misiniz" sorusuna cevaben, "Siyasetini tasvip etmiyorum, İmamoğlu ile görüşmeyi uygun bulmuyorum." ifadelerini kullandı.