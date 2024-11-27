Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin ezberbozan "İmralı-DEM görüşsün" çağrısına yanıt: Görüşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Bahçeli'nin 22 Ekim'de "Teröristbaşı Abdullah Öcalan Meclis'e gelsin, DEM Parti grubunda konuşsun", dünkü grup toplantısında da "DEM Parti grubu İmralı ile yüz yüze görüşsün" çağrılarını değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'a AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazeteciler tarafından "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM Parti görüşsün' çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"GÖRÜŞÜYOR"

Erdoğan gazetecinin sorusuna cevaben "Görüşüyor" yanıtını verdi.