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Türkiye yeni Suriye için kolları sıvadı! Üç koldan harekete geçildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 07:07
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Türkiye yeni Suriye için kolları sıvadı! Üç koldan harekete geçildi

Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif güçlerin düzenlediği operasyon ile özgürlüğüne kavuşturulan ve Baas rejiminin sona erdiği Suriye’nin inşasında Türkiye kardeşlerinin yanında olacak. Suriye'nin yeni yönetiminin tanınması ve yaptırımların kaldırılması için diplomatik girişimlerde bulunulacak. İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Suriye'ye yardım fonu kurulması için adım atılacak.

Suriye'de 12 yıldır Esad zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan mazlumlara sahip çıkan Türkiye, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından huzur ve barış dolu yeni bir Suriye'nin kurulması için de kolları sıvadı.

Yeni Suriye için kollar sıvandı (AHABER ARŞİV)Yeni Suriye için kollar sıvandı (AHABER ARŞİV)

Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a giderek yeni yönetimle görüşmeler yapılmasının ardından atılacak adımların çerçevesi çizildi. Buna göre Türkiye diplomasi, devletin sisteminin yeniden işlemesi ve kalkınma olmak üzere 3 koldan Suriye için harekete geçecek. Suriye'nin yeni yönetiminin tanınması ve yaptırımların kaldırılması için diplomatik girişimlerde bulunulacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Suriye için bir yardım kampanyası başlatılarak İslam İşbirliği Teşkilatı devreye sokulacak. Suriye Fonu kurulması seçeneği de masada olacak.

Yeni Suriye için kollar sıvandı (AHABER ARŞİV)Yeni Suriye için kollar sıvandı (AHABER ARŞİV)

Devlet sisteminin yeniden ayağa kaldırılması için yapılacak tüm çalışmalara destek verilecek. Kurumlarla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımları yapılacak.

Halep, Humus, Şam başta olmak üzere ülkede ortak kültürel miras eserlerine yönelik tespit ve planlamalar yapılacak. Altyapı ve üstyapı çalışmalarına destek verilecek. Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı da dün Suriye'ye yönelik acil eylem planını duyurdu. Buna göre Devlet Hava Meydanları ilk etapta Şam Havalimanı'nı ayağa kaldıracak.

Yeni Suriye için kollar sıvandı (AHABER ARŞİV)Yeni Suriye için kollar sıvandı (AHABER ARŞİV)

Havalimanında pistler yenilenecek. Donanım ve yazılım eksiklikleri tamamlanacak. Demiryolları onarılarak Şam'a bağlantı kurulacak. İlk etapta Türkiye'ye entegrasyon sağlanacak.

M-5 ve M-4 karayollarında da iyileştirilmeler yapılacak. Mevcut durumda Rusya'da basılan Suriye parasının basımı konusunda da teknik destek verilecek.

Yeni Suriye için kollar sıvandı (AHABER ARŞİV)Yeni Suriye için kollar sıvandı (AHABER ARŞİV)

BAŞKAN ERDOĞAN DA GELSİN, ÖZGÜRLÜK FOTOĞRAFI ÇEKELİM

Suriyeliler Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan'ın Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'yla Şam'a hâkim Kasiyun Dağı'nda buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte Suriye'ye yapacağı olası ziyaret Suriye halkını da heyecanlandırdı. 15 yıldır Kasiyun Dağı'na çıkamadıklarını belirten Ali Muhammet İbrahim, "Buraya sadece Esad geliyordu. Bizi buradan mahrum bıraktılar. Ben Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da burada görmek ve onunla fotoğraf çektirmek istiyorum. Türkiye demokratik bir ülke. Esad bir zalimdi" dedi.

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