Türkiye yeni Suriye için kolları sıvadı! Üç koldan harekete geçildi

Yeni Suriye için kollar sıvandı (AHABER ARŞİV)

Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a giderek yeni yönetimle görüşmeler yapılmasının ardından atılacak adımların çerçevesi çizildi. Buna göre Türkiye diplomasi, devletin sisteminin yeniden işlemesi ve kalkınma olmak üzere 3 koldan Suriye için harekete geçecek. Suriye'nin yeni yönetiminin tanınması ve yaptırımların kaldırılması için diplomatik girişimlerde bulunulacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Suriye için bir yardım kampanyası başlatılarak İslam İşbirliği Teşkilatı devreye sokulacak. Suriye Fonu kurulması seçeneği de masada olacak.