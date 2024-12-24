Suriye’de yeni yönetimin işleyişi nasıl olacak? HTŞ yetkililerinden açıklamalar

Syrian Relierf yardım kuruluşunun Şam'da verdiği konserde muhaliflerin zaferini kutlayan ve poz veren Suriyeli kadınlar (AA)

Cuma günü Şara ile görüşen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, "Kadın haklarından tüm topluluklar için eşit hakların korunmasına kadar çeşitli konularda çok pragmatik ve ılımlı açıklamalar duydum. İyi bir ilk görüşmeydi. Sadece sözlerle değil, eylemlerle yargılayacağız." dedi.

EĞİTİME ARA VERMEDEN DEVAM

Esad'ın 8 Aralık'ta Şam'dan kaçmasının ardından, HTŞ ve Suriye Milli Ordusu (SMO) yönetimlerini İdlib'den Şam'a taşıdı.

Şara Şam'da muhabirlere, silahlı kuvvetler, bakanlar ve eğitim sistemi planları da dahil olmak üzere "Yanımda tam kurumlar listesi getirdim." dedi.