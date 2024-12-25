CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin arsa vurgununa bakanlıktan inceleme
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 150 bin metrekarelik rezerv arsayı değerinin çok altına sattığına ilişkin haberler üzerine inceleme başlattı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden resmi olarak bilgi ve belge talebinde bulunan bakanlık tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yasal süreç başlatılacağı öğrenildi.
Balıkesir'deki kentsel dönüşüm şartıyla bakanlık tarafından ücretsiz olarak belediyeye devredilen arazinin değerinin çok altında bir fiyata satıldığı belirtildi. Elde edilen 320 milyon liralık gelirin de 6306 sayılı kanun kapsamında kullanılmadığı belirlendi.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Sabah'ın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın söz konusu arsa satışına ilişkin devreye girdiği öğrenildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden resmi olarak bilgi ve belge talebinde bulunan bakanlık, arazinin satışından elde edilen kaynağın 6306 sayılı kanun kapsamında kullanılıp kullanılmadığı kontrol edecek.
Bakanlık tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yasal süreç başlatılacağı öğrenildi.
SATIŞIN İPTALİ İSTENMİŞTİ
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı konut yapılması şartıyla bakanlık tarafından bedelsiz verilen milyarlık araziyi 1 haftalık inşaat şirketine satmış, araziyi satın alan şirket ruhsat bile almadan konut projesi başlatmıştı.
Karesi ilçesi 14228 ada 1 parsel numaralı arsanın kentsel dönüşüm dışında kullanılmak amacıyla değerinin çok altında bir fiyata satıldığını ve satıştan elde edilen gelirin kapsam dışı harcandığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis üyeleri arsa satışının iptalini istemişti.