CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin arsa vurgununa bakanlıktan inceleme

Balıkesir 'in Karesi ilçesinde kentsel dönüşüm yapılması şartıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'ne ücretsiz devredilen 150 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv arsanın satışına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından inceleme başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden resmi olarak bilgi ve belge talebinde bulunan bakanlık tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yasal süreç başlatılacağı öğrenildi.

Balıkesir'deki kentsel dönüşüm şartıyla bakanlık tarafından ücretsiz olarak belediyeye devredilen arazinin değerinin çok altında bir fiyata satıldığı belirtildi. Elde edilen 320 milyon liralık gelirin de 6306 sayılı kanun kapsamında kullanılmadığı belirlendi.