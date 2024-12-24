Suriye’de yeni yönetim şekilleniyor! Tek çatı altında toplanacaklar

Suriye yönetiminin yeni lideri Ahmed Şara, tüm muhalif grupların kendilerini feshederek, Savunma Bakanlığı altında birleşmek üzere anlaştığını açıkladı.

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucunda 8 Aralık günü başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi.

Dışişleri Bakanı Fidan geçtiğimiz günlerde Suriye'de Şara ile görüştü (AA)

Suriye'deki yeni yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık." denildi.

Şara, uluslararası görüşmeler kapsamında diplomasi trafiği yürütüyor (Reuters)

22 Aralık günü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı ziyaretin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu.

Suriye yönetiminin yeni lideri Ahmed Şara (Reuters)

Basın toplantısında "Bazı silahlı gruplarla bir araya geldiniz. Silahların bırakılması yönüne bir anlaşmaya vardınız mı?" sorusunu yanıtlayan Şara, "Biz bu gruplarla koordinasyon halindeydik. Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir." ifadelerini kullanmıştı.