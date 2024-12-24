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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Suriye'ye gidecek: Altyapı incelenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 12:42 Güncelleme: 24.12.2024 13:59
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Suriye’ye gidecek: Altyapı incelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve enerji altyapısına yönelik bir dizi inceleme ve değerlendirme gerçekleştirmek amacıyla Bakanlık bünyesinden bir heyetin önümüzdeki günlerde Suriye'ye gitmeyi planladığını açıkladı. Bayraktar, bölgedeki enerji altyapısının mevcut durumu ve iyileştirme süreçlerine ilişkin detaylı bir analiz yapılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlıktan bir heyetin elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak üzere yakın zamanda Suriye'ye gideceğini bildirdi.

SURİYE'DE ENERJİ ALTYAPISI YENİLENECEK

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı (AA)Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı (AA)

BAKANLIK SURİYE'YE HEYET GÖNDERECEK

Bakanlıktan bir heyetin enerji ve elektrik altyapısını incelemek amacıyla Suriye'ye gideceğini ve iş birliği ile yardım konularını görüşeceğini kaydeden Bayraktar, "Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bunun sağlanması için formül üretilecek." dedi.

Suriye'nin yeni bayrağı (AA)Suriye'nin yeni bayrağı (AA)

LÜBNAN İÇİN DE HAMLE YAPILABİLİR

Bayraktar, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin geçen hafta elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini anımsatarak, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati (AA)Başkan Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati (AA)

TÜRKİYE'DEN BÖLGEYE DESTEK

Suriye'de elektrik ve enerji altyapısı projeleri, insani yardım ve ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Türkiye enerji alanında sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası arenada da aktif bir rol üstlenirken bu kapsamda komşu ülkelerin enerji altyapılarına destek oluyor. Bu adımların, bölgesel iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

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