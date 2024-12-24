Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Suriye’ye gidecek: Altyapı incelenecek

Başkan Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati (AA)

TÜRKİYE'DEN BÖLGEYE DESTEK

Suriye'de elektrik ve enerji altyapısı projeleri, insani yardım ve ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Türkiye enerji alanında sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası arenada da aktif bir rol üstlenirken bu kapsamda komşu ülkelerin enerji altyapılarına destek oluyor. Bu adımların, bölgesel iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.