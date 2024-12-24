SURİYE'DE ENERJİ ALTYAPISI YENİLENECEK

Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlıktan bir heyetin Suriye'deki enerji altyapısını incelemek için bölgeye gideceğini söyledi.

Peki bölgede süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye'nin masadaki rolü ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında Haktan Uysal ile Ajans Bugün'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman A Haber'de değerlendirmelerde bulundu (Ekran görüntüsü / A Haber)