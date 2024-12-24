Türkiye'nin Suriye'de masadaki rolü ne? A Haber canlı yayınında anlattı: Suriye için hayati...
Suriye yeni dönemde nasıl bir devlet politikası izleyecek? Bölgede süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye'nin bu süreçte rolü ne olacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni döneme girildi. Yeni dönemde Türkiye'nin rolü ise kritik. Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın'ın ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Şam'a gitti.
SURİYE'DE ENERJİ ALTYAPISI YENİLENECEK
Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlıktan bir heyetin Suriye'deki enerji altyapısını incelemek için bölgeye gideceğini söyledi.
Peki bölgede süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye'nin masadaki rolü ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında Haktan Uysal ile Ajans Bugün'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gittiğinde 14 yıl öncekiyle mukayese etmesiyle bölgeyi ne kadar takip ettiğini ve bölgeyi ne kadar iyi bildiğini göstermesi açısından önemliydi. Bu yüzden de altını çizdiği kanaatindeyim. O yüzden Sayın Bakan orada aslında bölgeye ilk kez gitmiş ilk kez karşılaşmış değil. Bölgeyi gayet iyi biliyor. Yeniden inşa sürecini gayet iyi bir şekilde koordine edeceğini tahmin ediyorum.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Burada birkaç mevzu bir arada aynı anda ilerlemek zorunda. Birincisi toprak bütünlüğü içerisinde yeni bir devlet mekanizmasının inşa edilmesi gerekiyor. Bunun için de altyapı, üstyapı çalışmalarının bitmesi güvenliğin sağlanması daha sonra da siyaseten konunun tüm Suriye vatandaşlarına haklar tanıyan bir yere gelmesi gerekiyor. Bunlar bir anda olabilecek şeyler değil. Birbirini besleyen aynı anda gitmesi gereken şeyler.
"YAKIN ZAMANDA ADIMLARI GÖRECEĞİZ"
Türkiye bu altyapı, üstyapı çalışmalarında zaten destek olacağını en başta söylemişti. Çok büyük ihtimalle yakın zamanda bunun adımlarını göreceğiz. Enerji üzerinden başlayan bu iletişim daha sonra eğitim faaliyetleri sağlık faaliyetleri üzerinden devam edecek çok büyük ihtimalle. Devlet otoritesinin oluşması için bunlar önemli.
İÇERİYE VE DIŞARIYA MESAJ
Diğer yandan güvenliğin oluşması için de Şara'nın tek ordu üzerinden gitmesi önemli. Bu aslında hem Suriye içindeki tüm o zamanın muhalif grupları şimdi yönetimin paydaşları diyebileceğimiz gruplara, hem terör örgütüne mesaj içeride ve PKK/PYD'ye hem de dışarıya da bir mesaj. Burada yeni bir tek güç, tek ordu mekanizmasını kurarak mesaj vermek.
TÜRKİYE'NİN ROLÜ NE?
Türkiye'nin tüm bu aşamalarda destek olacağını görüyoruz. Türkiye'nin masada devletin yeniden kurulması sürecinde oldukça etkili olacağını görüyoruz.
Güvenliğin sağlanması noktası önemli. Ordunun yeniden yapılanmasında Suriye Milli Ordusu'nu Türkiye'nin nasıl eğitim donattığını gördük. Ne kadar başarılı olduğunu gördük SMO'nun. Bunun tüm sahaya sirayet etmesi yayılması söz konusu.
"SURİYE İÇİN HAYATİ"
Türkiye Suriye ile birebir iletişim içerisinde Suriye'nin yeniden yapılanmasında, bölge üzerinde etkili. Ama bir yandan da Suriye'nin bu sürdürülebilir yapısını sağlamak için dünya ile de iletişimine devam ediyor. Bölgenin tanınması, uluslararası desteğin sağlanması noktasında Türkiye'nin desteği belki de hayati Suriye'nin bundan sonrası için.
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