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Suriye yönetiminden İran'a net mesaj!  "Suriye halkının iradesine saygı duy"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 00:50 Güncelleme: 25.12.2024 00:50
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Suriye yönetiminden İran’a net mesaj!  Suriye halkının iradesine saygı duy

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından İran'a net mesaj verdi. Şeybani, 'İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı.' dedi.

Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani (Foto: ahaber.com.tr arşiv) Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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