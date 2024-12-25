Suriye yönetiminden İran'a net mesaj! "Suriye halkının iradesine saygı duy"
Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından İran'a net mesaj verdi. Şeybani, 'İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı.' dedi.
Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.
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