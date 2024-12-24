Esad rejiminin korkusundan şifreli dil geliştirdiler! İşte Suriyelilerin kullandığı gizli kodlar...

Suriye'de diktatör Esad'ın kendi halkına yaşattığı korkunç tecrübeler aydınlatılmaya devam ediyor. ABD merkezli The Washington Post (WP), Suriyelilerin Esad rejiminin muhbirleribnden kaçmak için oluşturdukları şifreli dili analiz ettiği bir haber yayınladı.

"Suriyeliler, Esad'ın gizli polisinden kurtulmak için kod dili geliştirdiler" başlıklı haberde Esad rejiminin Suriyeliere yaşattıığ dehşet bir kez daha gözler önüne serildi.