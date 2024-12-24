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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 14:49 Güncelleme: 24.12.2024 15:25
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Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan ile Canbolat bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KÜLLİYE'DE ÖNEMLİ KABUL

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

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