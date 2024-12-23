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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 15:29
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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev ve üst aramaları neticesinde; 205 gram metamfetamin, 19 adet Lyrıca, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 5 bin TL ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor.

Ekiplerce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyon çerçevesinde F.E. (38) isimli kadının Manavpınarı Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan ev ve üst aramaları neticesinde; 205 gram metamfetamin, 19 adet Lyrıca, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 5 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.E. isimli kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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