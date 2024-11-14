SGK açıkladı: ABB’nin borcu 8,8 milyar lira! Rızaen anlaşma iddiasına yalanlama

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon lira verildiği iddiası sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borçları da her geçen gün katlanırken konserlere akıtılan paralar tepki topladı. Sosyal Güvenlik Kurumu da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar liraya yükseldiği duyuruldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş

İşte açıklamanın detayları:

"PRİM BORÇLARININ TAKİBİ SİYASİ BİR SALDIRI DEĞİLDİR"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak, işçilerin kazançlarından kesilerek SGK'ya yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesi, yasal bir zorunluluk olup topladığımız bu prim gelirleri ile emeklilerimizin aylıklarını ödemekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti giderlerini karşılamaktayız.

SGK, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci "siyasi bir saldırı" olarak değerlendirilemez. Kurum olarak amacımız; birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir.

ABB'NİN BORCU SON YEDİ AYDA NEREDEYSE İKİYE KATLANDI

Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan prim borçları hakkında kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL'ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir.

Türk lirası (AA)

TECİL İŞLEMİ ŞARTLARI TAŞIMADIĞI İÇİN GEÇERSİZ

Belediyenin 6183 sayılı Kanun'un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim, kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır.

6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun %10'unun peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun %50'si oranında teminat gösterilmesi şartı vardır. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle bu varlıklar kanunen geçerli teminat olamamıştır. Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu'nda değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır. Kanuni şartların bilinmesine rağmen üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesi iyi niyetli bir yaklaşımdan uzaktır.

RIZAEN ANLAŞMA ŞEKLİ İDDİALARINA YALANLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımızda ve borçların ödenme şekilleri arasında "rızaen anlaşma şekli" bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde bir anlaşma da yapılmamıştır.

SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"STANDART DIŞI İŞLER OLUYOR"

Gazeteci Ferhat Murat A Haber ekranlarında katıldığı yayında CHP'li belediyelerin konserlere ödediği rakamlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İşte Murat'ın açıklamaları:

Öyle bir standart dışılık var ki burada. Bir sanatçıya 2.5 milyon bir sanatçıya 4.5 milyon bir sanatçıya 5 milyon 300 bin. Bunlar hep Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden duyduğumuz rakamlar şimdi Kenan Doğulu'yla Hadise'yi kıyasladığımız zaman hani son dönemde Hadise'nin o popülaritesini çok takip etmediğim için bilmiyorum ama Kenan Doğulu'ya 2 milyon 810 bin. Hadise'ye 6 milyon öyle bir fark ya da Erol Evgin 2.5 milyonken yani bunlar çok büyük rakamlar.

"CAMİLERDEN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ KALDIRIP HEYKEL AÇTILAR"

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin en fazla müracaat ettiği yöntem organizasyonlar ve heykeller. Heykel de sanatçı kaç lira bedel biçtiyse o rakamı ödemek zorundasınız. Yani 100 bin lirada diyebilir 10 milyon da diyebilir. Bu benim sanat eserim ve orada artık farklı bir bölüşüm oluyor mu olmuyor mu buna bakmak lazım ki anladığım kadarıyla soruşturmalar da açılmış. Bu sanat eserleri ile ilgili tartışmalar tarihte çok popüler.

Mesela ben bir örnekten bahsedeyim. 10 Kasım'da Bursa Büyükşehir Belediyesi çelikten bir Atatürk heykeli açmış. Ama aynı Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti dönemindeyken özellikle Bursa'da Selahattin Camiler vardır. Ulu Cami gibi işte 1. Murat Cami gibi 4. Murat Cami gibi Emir Sultan Cami gibi oraların güvenlik hizmeti de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Aynı zamanda yine AK Parti döneminde herkes Ulu Cami'ye gidenler bilecektir ortada bir şadırvan vardır. Orada havlu hizmeti de tek kullanımlık havlu hizmeti de sunuluyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince tasarruf tedbirleri nedeniyle camilerden güvenlik görevlilerini kaldırıyor CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi. Ne yapıyor? 10 Kasım'da heykel için bir bütçe bulunabiliyor. Yani burada ciddi bir tutarsızlık söz konusu.

Gazeteci Ferhat Murat (A Haber ekran görüntüsü)

BELEDİYENİN ASLI GÖREVİ NEDİR?

Belediyenin aslı görevi vatandaşların yaşam konforunu daha olumlu hale getirmektir. Trafiği ortadan kaldırabilmektir yeni yollar açmaktır. Metroları toplu ulaşımı yaygınlaştırmaktır. Yeşil alanı artırmaktır. Bunların özellikle bu saydığımız belediyelerde son 6 yıla bakalım. Hani İzmir'de daha da geriye gitmek lazım. En fazla anıldığı konular ne? Bakıyorsunuz hani bir icraat bir açılış bir iş yok. Konu heykel ve konser.

DEM Parti'nin yönlendirdiği personellerin maaşlarını ödemeye harcıyorlar ama devlete gelince para çıkmıyor. Bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi 8.4 milyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5.9 milyar lira.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN KONSER HARCAMALARI

CHP'li belediyelerin konser harcamaları milyarlarca lirayı aştı. İstanbul'da 4 yılda toplam 6 milyar 35 milyon para harcanmış. Bursa'da Erol Evgin'e 2.5 milyon yine İzmir'de organizasyon 12 milyon Kenan Doğulu'ya ödenen 2 milyon 810 bin 10 ayda toplam 131 milyon harcanmış. Balıkesir'de Zeynep Bastık konseri ve 31 Mart'tan bu yana harcama 50 milyon Ankara'da konunun aslında merkezinde organizasyon harcaması 31 milyon 680 bin Ebru Gündeş'e ödenen 13 milyon 257 bin 353 TL. 29 Ekim programları toplam 94 milyon TL 5 yılda toplam 810 milyon TL harcandığı görünüyor.

SGK'YA EN ÇOK BORCU OLAN BELEDİYELER

İlk sırada İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor 9.6 milyar lira. Ankara 8.4 milyar, İstanbul 5.9 milyar, Adana 4.2 milyar, Şişli Belediyesi de bir ilçe belediyesi olmasına rağmen 2.5 milyar lira SGK'ya borçlu. Aynı zaman da borçlu belediyeler bu etkinlikleri yapıyor.