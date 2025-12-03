Adli emanette büyük soygun! 25 kilo altın 50 kilo gümüşü çalıp İngiltere'ye kaçtı
Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda yaşanan hırsızlık skandalı, kasaların açılmasıyla ortaya çıktı. Görevli memur Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan incelemede, kasalarda bulunması gereken 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün yerinde yeller estiği anlaşıldı. Şüphelinin ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlenirken, olayın detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
Adliye koridorlarını sarsan olay, dün Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana geldi. Adli Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin işe gelmemesi üzerine şüphelenen savcılık harekete geçti. Diğer görevli Kemal D.'de bulunan anahtarlarla kasalar açılınca, içerisinin tamamen boşaltıldığı görüldü.
RAMAZAN ALMAÇAYIR: "İÇERİDEN YAPILAN BİR HIRSIZLIK"
Canlı yayında olayın detaylarını paylaşan A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın dışarıdan bir müdahale ile değil, doğrudan içeriden gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Almaçayır, "Büyükçekmece Adliyesi'nin Adli Emanet bölümünde gerçekleşen bir artık hırsızlık konusuna, soygun tabiri verilebilecek bir duruma evrilmiş durumda. Çünkü anladığımız kadarıyla orada birilerinin birbirine yardım ederek yaptığı bir hırsızlık var. Yani dışarıdan bir müdahaleyle bir soygun değil, içeriden olduğu belli" ifadelerini kullandı.
"EMANETE İHANET EDİLDİ"
Adli emanet birimlerinin önemine vurgu yapan Almaçayır, "Her adliyede Adli Emanet birimi vardır. Yapılan operasyonlarda, haksız kazanç, mal varlığı edinme durumunda, adli duruşmalarda alınan kararlar neticesinde Adli Emanet'e gönderilen ve belli bir süre orada muhafaza edilen bölümler bunlar. Burada da her adli emanet bölümüyle ilgili olarak görevli kişiler var. Buradaki olayda Adli Emanet bürosunda çalışan kadrolu bir personel, yani devlet kadrolu olarak işe almış, doğal olarak bu insana güvenmeme gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.
AİLESİYLE BİRLİKTE İNGİLTERE'YE KAÇTI
Şüphelinin firar ettiğini belirten Almaçayır, "Bu personel Erdal T. isimli personel, yaklaşık uzun süre işe gidip gelmediği rutin kontrollerde sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından tespit ediliyor. İkinci etapta bu 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı kasalarla ilgili sorumlu olan anahtarı zimmetlenen bir kişi daha var. O kişiyle ilgili olarak da geliyorlar, bu kasaları bir açalım diyorlar. Kasaları açtıklarında buradan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün olmadığı tespit ediliyor. Yapılan incelemede ayın 19'unda Büyükçekmece Adliyesi'ndeki bu olayın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiği, eşi ve çocukları ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da İngiltere'ye uçtuğu tespit edildi" bilgisini verdi.