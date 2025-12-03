Yaşam

Adli emanette büyük soygun! 25 kilo altın 50 kilo gümüşü çalıp İngiltere'ye kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda yaşanan hırsızlık skandalı, kasaların açılmasıyla ortaya çıktı. Görevli memur Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan incelemede, kasalarda bulunması gereken 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün yerinde yeller estiği anlaşıldı. Şüphelinin ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlenirken, olayın detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

Büşra Arga
Adliye koridorlarını sarsan olay, dün Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana geldi. Adli Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin işe gelmemesi üzerine şüphelenen savcılık harekete geçti. Diğer görevli Kemal D.'de bulunan anahtarlarla kasalar açılınca, içerisinin tamamen boşaltıldığı görüldü.

25 KİLO ALTIN, 50 KİLO GÜMÜŞÜ ÇALIP KAÇTI!

RAMAZAN ALMAÇAYIR: "İÇERİDEN YAPILAN BİR HIRSIZLIK"

Canlı yayında olayın detaylarını paylaşan A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın dışarıdan bir müdahale ile değil, doğrudan içeriden gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Almaçayır, "Büyükçekmece Adliyesi'nin Adli Emanet bölümünde gerçekleşen bir artık hırsızlık konusuna, soygun tabiri verilebilecek bir duruma evrilmiş durumda. Çünkü anladığımız kadarıyla orada birilerinin birbirine yardım ederek yaptığı bir hırsızlık var. Yani dışarıdan bir müdahaleyle bir soygun değil, içeriden olduğu belli" ifadelerini kullandı.

"EMANETE İHANET EDİLDİ"

Adli emanet birimlerinin önemine vurgu yapan Almaçayır, "Her adliyede Adli Emanet birimi vardır. Yapılan operasyonlarda, haksız kazanç, mal varlığı edinme durumunda, adli duruşmalarda alınan kararlar neticesinde Adli Emanet'e gönderilen ve belli bir süre orada muhafaza edilen bölümler bunlar. Burada da her adli emanet bölümüyle ilgili olarak görevli kişiler var. Buradaki olayda Adli Emanet bürosunda çalışan kadrolu bir personel, yani devlet kadrolu olarak işe almış, doğal olarak bu insana güvenmeme gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.

AİLESİYLE BİRLİKTE İNGİLTERE'YE KAÇTI

Şüphelinin firar ettiğini belirten Almaçayır, "Bu personel Erdal T. isimli personel, yaklaşık uzun süre işe gidip gelmediği rutin kontrollerde sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından tespit ediliyor. İkinci etapta bu 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı kasalarla ilgili sorumlu olan anahtarı zimmetlenen bir kişi daha var. O kişiyle ilgili olarak da geliyorlar, bu kasaları bir açalım diyorlar. Kasaları açtıklarında buradan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün olmadığı tespit ediliyor. Yapılan incelemede ayın 19'unda Büyükçekmece Adliyesi'ndeki bu olayın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiği, eşi ve çocukları ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da İngiltere'ye uçtuğu tespit edildi" bilgisini verdi.

"ALTINLARI NASIL ÇIKARDI?" SORUSU GÜNDEMDE

Adliyenin sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğuna dikkat çeken Ramazan Almaçayır, altınların nasıl dışarı çıkarıldığı sorusunun araştırıldığını söyledi. Almaçayır, "Şimdi benim aklıma gelen başka bir soru; buradaki bu 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş bir çuvalda mı çıkarıldı? Yoksa oradan çantalarla mı çıkarıldı? Tek parça olarak mı çıkarıldı yoksa peyderpey ufak ufak bu şekil mi çıkarıldı? İkinci soru bu. Bir de uçağa, yurt dışına böyle bir ziynet eşyası, yüklü bir altınla vesaireyle binme imkanınız yok. Acaba İngiltere'ye kaçarken eğer altınlar ve gümüşlerle birlikte baş şüpheli olan Erdal T. bu olayın failiyse, İngiltere macerasının öncesinde bunları herhangi bir yerde bozdurdu mu?" diye sordu.

SABAH 07.40'TA "MARKET ARABASI" KAMUFLAJI

Ramazan Almaçayır'ın aktardığı bilgilere göre, soygun planı 13 Kasım sabahı saat 07.40 sıralarında devreye sokuldu. Henüz mesainin tam başlamadığı ve yoğunluğun az olduğu bu saatte adliyeye gelen Erdal T., iddiaya göre yedek anahtarı kullanarak kasaları açtı. 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli alışveriş arabasına (market arabası) yükledi.

ADLİYEDEKİ "ALTIN" VURGUNUN PLANI DEŞİFRE OLDU!

"DOSYA TAŞIYORUM" İZLENİMİ VERDİ

75 kilogramlık dev yükün güvenlik noktalarından nasıl geçtiği sorusu da yanıt buldu. Almaçayır, şüphelinin adliyenin kadrolu personeli olması nedeniyle güvenlik zafiyeti oluştuğuna dikkat çekti. Zanlının, market arabasındaki altınları "dosya veya delil taşıdığı" izlenimi vererek güvenlik noktalarından geçirdiği, tanıdık yüz olması nedeniyle de detaylı aramaya maruz kalmadan binadan çıkış yaptığı belirtildi.

6 GÜN BOYUNCA ALTINLARI ELDEN ÇIKARDI

Soygunun en dikkat çeken detayı ise zamanlama oldu. Hırsızlık olayını 13 Kasım'da gerçekleştiren Erdal T., yurt dışına kaçmak için 19 Kasım'a kadar bekledi. Ramazan Almaçayır, bu 6 günlük sürenin altınların nakde çevrilmesi için kullanıldığını vurguladı.

Havalimanından 75 kilo metal ile geçmenin imkansız olduğunu belirten Almaçayır, "Zanlı bu 6 gün içinde altınları ve gümüşleri muhtemelen peyderpey ya da anlaşmalı birileri aracılığıyla toptan bozdurdu. İngiltere uçağına bindiğinde yanında ziynet eşyası değil, paranın olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERALARI VE HTS KAYITLARI İNCELENİYOR

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten Almaçayır, "Adli emanet bölümü dahil, adliye koridorları dahil, adliyenin içerisi dışarısı dahil güvenlik kameralarıyla korunan yerler buralar. Savcılığın talimatıyla tabii ki bütün kuyumculara vesaireye bununla ilgili bir talimat verildi muhtemelen. Herhangi bir kişi gelip sizden bu şekilde bir yüklü miktarda altın bozdurdu mu vesaire? Bunların hepsi araştırılacak ilginç bir konu ama dışarıdan gelip de bir silahlı soygun vesaire öyle bir olay değil, içerideki bir personelin emanet edilen kendisine emanete ihanet ettiği bir durum söz konusu gibi" değerlendirmesinde bulundu.

