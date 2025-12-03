Adli emanette büyük soygun! 25 kilo altın 50 kilo gümüşü çalıp İngiltere'ye kaçtı

(foto: ahaber.com.tr)

"ALTINLARI NASIL ÇIKARDI?" SORUSU GÜNDEMDE

Adliyenin sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğuna dikkat çeken Ramazan Almaçayır, altınların nasıl dışarı çıkarıldığı sorusunun araştırıldığını söyledi. Almaçayır, "Şimdi benim aklıma gelen başka bir soru; buradaki bu 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş bir çuvalda mı çıkarıldı? Yoksa oradan çantalarla mı çıkarıldı? Tek parça olarak mı çıkarıldı yoksa peyderpey ufak ufak bu şekil mi çıkarıldı? İkinci soru bu. Bir de uçağa, yurt dışına böyle bir ziynet eşyası, yüklü bir altınla vesaireyle binme imkanınız yok. Acaba İngiltere'ye kaçarken eğer altınlar ve gümüşlerle birlikte baş şüpheli olan Erdal T. bu olayın failiyse, İngiltere macerasının öncesinde bunları herhangi bir yerde bozdurdu mu?" diye sordu.

SABAH 07.40'TA "MARKET ARABASI" KAMUFLAJI

Ramazan Almaçayır'ın aktardığı bilgilere göre, soygun planı 13 Kasım sabahı saat 07.40 sıralarında devreye sokuldu. Henüz mesainin tam başlamadığı ve yoğunluğun az olduğu bu saatte adliyeye gelen Erdal T., iddiaya göre yedek anahtarı kullanarak kasaları açtı. 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli alışveriş arabasına (market arabası) yükledi.

"DOSYA TAŞIYORUM" İZLENİMİ VERDİ

75 kilogramlık dev yükün güvenlik noktalarından nasıl geçtiği sorusu da yanıt buldu. Almaçayır, şüphelinin adliyenin kadrolu personeli olması nedeniyle güvenlik zafiyeti oluştuğuna dikkat çekti. Zanlının, market arabasındaki altınları "dosya veya delil taşıdığı" izlenimi vererek güvenlik noktalarından geçirdiği, tanıdık yüz olması nedeniyle de detaylı aramaya maruz kalmadan binadan çıkış yaptığı belirtildi.

6 GÜN BOYUNCA ALTINLARI ELDEN ÇIKARDI

Soygunun en dikkat çeken detayı ise zamanlama oldu. Hırsızlık olayını 13 Kasım'da gerçekleştiren Erdal T., yurt dışına kaçmak için 19 Kasım'a kadar bekledi. Ramazan Almaçayır, bu 6 günlük sürenin altınların nakde çevrilmesi için kullanıldığını vurguladı.

Havalimanından 75 kilo metal ile geçmenin imkansız olduğunu belirten Almaçayır, "Zanlı bu 6 gün içinde altınları ve gümüşleri muhtemelen peyderpey ya da anlaşmalı birileri aracılığıyla toptan bozdurdu. İngiltere uçağına bindiğinde yanında ziynet eşyası değil, paranın olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.