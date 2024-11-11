Milyonlarca TL’lik konserlere Yavaş’tan skandal savunma: Sanki büyük israf var | AK Parti’den sert tepki

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen milyonlarca TL'lik konser skandalına tepkiler sürerken Mansur Yavaş'tan konuya dair açıklama geldi.

Konser skandalı sonrası günlerdir açıklama yapmayan Yavaş, birçok sanatçıya ödenen 411 milyon 361 bin 353 TL'lik konserleri savundu. Yavaş, "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz." dedi

"KONSERLERİN İHALELERİNİ NEDEN CANLI YAYINLAMADINIZ?"

Yavaş'a AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'a, "Bugüne kadar 5 bin ihaleyi canlı yayınladığınızı tekrar ettiniz. Fahiş paralara mal ettiğiniz konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a, "Bugüne kadar 5 bin ihaleyi canlı yayınladığınızı tekrar ettiniz. Fahiş paralara mal ettiğiniz konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?" diye sordu.

"MİLYONLARCA TL'NİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara halkının 100 milyonlarca lirasının peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Hakan Han Özcan, bugüne kadar 5 bin ihaleyi canlı yayınladığını açıklayan Yavaş'a, "İşte burada fena yakalandınız. Fahiş paralara mal ettiğiniz söz konusu konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız? Neden yayınlanmayacak ihaleler yaptınız? Hani şeffaftınız, Ankaralılardan neyi kaçırdınız?" sorularını yöneltti.

En son 2021'deki Koray Avcı konseri ihalesinin yayınlandığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"O tarihten bu yana Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında 3 yıldır hiçbir konser ihalesini neden yayınlamadınız? Sakın '6 firmaya bildirdik 5'i cevap vermedi' gibi komik gerekçelere sığınmayın, aklımızla alay etmeyin. Daha yeni başladık. ANKET AŞ'den başlamak üzere daha çok soru soracağız ama önce şu canlı yayın sorumuza bir cevap verin, verebiliyorsanız."