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CHP'li ABB'nin konser israfına soruşturma! Savcılık harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 20:16 Güncelleme: 13.11.2024 20:48
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CHP’li ABB’nin konser israfına soruşturma! Savcılık harekete geçti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen milyonlarca TL'lik konserler tepkilerin odağına yerleşti. Mansur Yavaş'ın tepki çeken sözlerle savunduğu o konserler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. CHP'li belediyenin kamuoyunda büyük tepki çeken konserlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ilçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen milyonlarca TL'lik konserler tepkilerin odağına yerleşti. Mansur Yavaş'ın tepki çeken sözlerle savunduğu o konserler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

CHP'li belediyenin kamuoyunda büyük tepki çeken konserlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ilçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

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