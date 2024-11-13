CHP'li ABB'nin konser israfına soruşturma! Savcılık harekete geçti
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen milyonlarca TL'lik konserler tepkilerin odağına yerleşti. Mansur Yavaş'ın tepki çeken sözlerle savunduğu o konserler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. CHP'li belediyenin kamuoyunda büyük tepki çeken konserlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ilçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen milyonlarca TL'lik konserler tepkilerin odağına yerleşti. Mansur Yavaş'ın tepki çeken sözlerle savunduğu o konserler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.
CHP'li belediyenin kamuoyunda büyük tepki çeken konserlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ilçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.