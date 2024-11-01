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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör operasyonu

Giriş: 01.11.2024 13:54 Güncelleme: 01.11.2024 13:55
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele kapsamında Fırat Kalkanı ve Barış Pnarı bölgelerinde PKK'ya yapılan operasyonda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele kapsamında Fırat Kalkanı ve Barış Pnarı bölgelerinde PKK'ya yapılan operasyonda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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