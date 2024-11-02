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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör operasyonu

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör operasyonu

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 08:36
Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele kapsamında Fırat Kalkanı ve Barış Pnarı bölgelerinde PKK'ya yapılan operasyonda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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