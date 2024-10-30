TUSAŞ saldırısının bilinmeyenleri! 2 teröristin saldırı güzergahı ilk kez A Haber’de

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair A Haber yeni detaylara ulaştı.

23 Ekim'de saldırıyı gerçekleştiren ve 5 vatandaşımız şehit olduğu 22 vatandaşımızın ise yaralandığı terör saldırısından bir gün önce PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in Sivas'ın Kangal ilçesinde oldukları tespit edildi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber canlı yayınında TUSAŞ saldırısının bilinmeyenlerini anlattı.

TUSAŞ'a terör saldırısı düzenleyen teröristlerin rotası (A HABER ekran görüntüsü)

İŞTE PKK'LI TERÖRİSTLERİN SALDIRI ROTASI

SALDIRI ÖNCESİ KANGAL'DALAR!

TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin saldırıdan bir gün önce sırt çantalarıyla birlikte Sivas'ın Kangal ilçesinde olduğu belirlendi. 2 terörist burada yaklaşık 6-7 saat geçirdi. Teröristlerin saldırıdan önce ticari bir araçla Kangal'a geldiğü ve burada bir lokantada yemek yediği belirtildi. İki terörist ardından çarşıda gezdikten sonra akşam saatlerinde Sivas'a gitmek üzere otobüs aradığı ortaya çıktı.

TUSAŞ'a terör saldırısı düzenleyen teröristlerin rotası (A HABER ekran görüntüsü)

SİVAS'TAN ANKARA'YA TAKSİ İLE GELMİŞLER

İki terörist Kangal'da 6-7 saat geçirdikten sonra Sivas'a gitmek için otobüsleri araştırmak üzere birkaç otobüs yazıhanesini gezdi. Fakat akşam saatleri olduğu için otobüs olmadığı için bir taksi buluyorlar. Taksi durağında Sivas'a gitmek istediğini söylüyorlar. Sivas'a gitmek için yola çıkıyorlar daha sonra taksici bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrılıyor. Taksici "Sivas'a götürecektim ama yolda benimle pazarlık yaptılar ve rotayı Ankara'ya çevirdik. 12 bin TL para aldım" diyor. Taksici iki teröristi Polatlı'da indiriyor ve Sivas'a geri dönüyor.

TUSAŞ'a terör saldırısı düzenleyen teröristlerin rotası (A HABER ekran görüntüsü)

SİVAS'A NEREDEN GELDİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Daha sonra teröristlerin resimlerinin yayınlanmasının ardından teröristleri Kangal'da gören bazı kişiler ihbarda bulunuyor. Resimlerinden tanıyor ve bu güzergah tespit ediliyor. 2 teröristin ilçeye başka bir yerden beyaz bir ticari araba ile geldikleri tespit edildi. O arabanın nereden geldiği ise henüz belirlenemedi. Yetkililerin bu konudaki araştırmaları sürüyor.