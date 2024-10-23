CANLI | TUSAŞ'a terör saldırısı! Teröristler paramotorlarla Türkiye'ye girdi | Teröristin kimlikleri belli oldu
Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehit sayısının 5'e yükseldiğini açıklarken teröristlerin kimlik tespitinin yapıldığını ve teröristin PKK üyeleri olduğunu duyurdu. Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada Suriye ve Irak'ta 47 terör hedefinin vurulduğunu duyurdu. Bakan Güler "Evlatlarımızın intikamını alacağız, operasyonlarımız sürecek" dedi. Sağlık Bakanlığı ise saldırı sonrası yaralanan 22 vatandaşın 8'inin taburcu edildiğini duyurdu. Öte yandan A Haber muhabiri Murat Sekban alçak saldırıyla ilgili yeni detayları aktardı. Sekban, "Teröristlerin bir iki gün önce paramotorla Türkiye’ye girdikleri belirtiliyor." dedi.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDEN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER
"1 KİŞİNİN DURUMU ORTA AĞIR"
Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı paylaşımda "Menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. 1 kahramanımızın durumu halen orta ağır seyrediyor. Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir." ifadelerini kullandı.
KADIN TERÖRİST HDP İLÇE EŞ BAŞKANI ÇIKTI
TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Alçiçek, geçtiğimiz yıllarda HDP’nin Hakkari merkez ilçe eş başkanı seçildiği ortaya çıktı.
KADIN TERÖRİSTİN DE KİMLİĞİ BELLİ OLDU
"ASLA TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu saldırı zamanlama ve mekan itibariyle tesadüf değil.
TUSAŞ SALDIRISINDA YENİ BİLGİLER A HABER’DE
TUSAŞ'ta meydana gelen alçak saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristlerin bir iki gün önce paramotorla Türkiye’ye girdikleri belirtiliyor.
A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Sekban, “Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgileri aktarmak istiyorum. Terör saldırısını gerçekleştiren erkek teröristin 14 yaşında terör örgütü PKK’ya katıldığı en son Suriye Kamışlı’da bulunduğu istihbarat raporlarına yansımış durumda. PKK’nın sözde özel kuvvetlerinde eğitim aldığı öngörülüyor. Bir başka detay daha var o da teröristin örgüte katıldıktan sonra Türkiye’ye bir daha girmediği genellikle Suriye veya diğer ülkelerde bulunduğunun da altını çizmiş olalım. Bu teröristler Türkiye’ye ne zaman girdi? Güvenlik kaynakları son 1 veya 2 gün içerisinde girdiğini değerlendiriyor. Giriş tekniğinin de tıpkı 1 Ekim’de İçişleri Bakanlığı’na yapılan terör saldırısındaki incelemeler sonucunda olduğu gibi paramotorlar Türkiye’ye girdikleri değerlendiriliyor.” dedi.
TERÖRİSTLER SAHA DEĞİL DİJİTAL KEŞİF YAPMIŞ
Konuya ilişkin detayları aktaran Sekban, “Taksici Murat Aslan’ı şehit ettikten sonra onu bagaja koymuşlardı ve sonra terör saldırısını gerçekleştirmişti iki terörist. Güvenlik kaynakları bu teröristin PKK’nın kamplarında özel eğitim aldığını ifade ediyor. Terör saldırısını gerçekleştirmeden önce keşfi nasıl yaptılar? Buna ilişkin güvenlik kaynakları şunu belirtiyor fiziki keşif yapmadı bu teröristler dijital keşif yaptılar. Teknoloji gelişti artık birçok noktada internet ortamından dünya haritası üzerinden Türkiye haritası üzerinden dijital keşif yaptıktan sonra bu terör saldırısını yaptılar.” ifadelerini kullandı.
PKK ÜYESİ ÇIKTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!" ifadelerini kullandı.
8 VATANDAŞ TABURCU EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8’i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz." denildi.
"EVLATLARIMIZI İNTİKAMI ALINACAK"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması şöyle:
"Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır."
"TÜRKİYE'NİN KILINA ZARAR VEREMEZLER"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin kılına bile zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin." dedi.
SINIR ÖTESİNDE 32 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 32 terör hedefinin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"SALDIRININ YERİ VE ZAMANI TESADÜFİ DEĞİL"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
Kurtulmuş, "Özellikle savunma sanayi tesislerimizden en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rusya'daki temasları sırasında bu saldırının yapılmış olması da tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.
ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu.
Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.
Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.
Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.
"TÜRKİYE TOPRAKLARINDA YER BULAMAYACAK"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Savunma sanayinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor; Türkiye milli savunma sanayiinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir. Arkasında kimler var tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacak. Terör, Türkiye'de tutunamayacak, Türkiye topraklarında yer bulamayacak" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Kurtulmuş, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Özellikle özel harekat polisi arkadaşlarımızı, güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı göstermiş olduğu üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla tebrik ediyoruz. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün tablo daha ağır olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içinde girerek teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlatmalarına vesile olan bir mücadele içinde oldular" dedi.
"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"
Kurtulmuş, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek, "İnşallah teröre karşı bu mücadelede yek vücut olarak, bir ve beraber olarak, sadece bu 2 terörist değil, onları oraya gönderen irade, onları destekleyen, onlara siyasi destek veren, askeri destek veren, onlara lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için, Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz. Onlara karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Savunma sanayinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor. Türkiye milli savunma sanayiinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir. Yek vücut olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, dünyada en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğiz. Allah milletimizin önüne engel çıkarmaya çalışanlara fırsat vermesin, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmek isteyenlere fırsat vermesin. Teröre ve terör baronlarına, onların arkasındaki Türkiye düşmanı iradeye de Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY’DAN TERÖR SALDIRISINA KINAMA
Beyaz Saray, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Beyaz Saray, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Saldırının nedenini ya da arkasında kimin olduğunu henüz bilmemekle birlikte, bu şiddet eylemini şiddetle kınıyoruz” dedi.
ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şehit sayısının 5'e yükseldiğini belirterek şu şekilde konuştu:
"5 ŞEHİDİMİZ BULUNMAKTA, 22 YARALIMIZ VAR"
"Maalesef 5 şehidimiz bulunmakta, 22 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim en kısa zamanda onları sevdiklerine kavuştursun diye dua ediyorum.
"KİMLİK TESPİTİ DEVAM EDİYOR"
Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütü olduğuyla ilgili aziz milletimizle bunu paylaşacağız.
"BÜYÜK İHTİMALLE PKK"
Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız. Alçak terörü lanetliyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun."
"EMELLERİNE ULAŞMALARINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ankara’da, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye’yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz.
TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLMADI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Teröristlerin kimlikleri belirlendi" iddialarına açıklama geldi. Bakanlık kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Belirlenen teröristin olmadığı kaydedilen açıklamada "Kimlikleri belli olduğu zaman açıklama yapacağız" ifadelerine yer verildi.
"KİRLİ ELLER MUTLAKA KIRILACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.
Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
CHP MYK, TUSAŞ'A TERÖR SALDIRISI GÜNDEMİYLE TOPLANACAK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'dan Ankara'ya gelerek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesini hedef alan terör saldırısı gündemiyle parti genel merkezindeki MYK toplantısına katılacak.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, Özel'in, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını Diyarbakır'daki programı sırasında katıldığı canlı yayında öğrendiği ve saldırıyı lanetlediği ifade edildi.
Açıklamada, Özel'in, MYK ve PM üyeleri ve bazı milletvekilleriyle bir araya gelerek, terör saldırısını değerlendirdiği, görüşmede MYK'nin bugün acil olarak Ankara'da toplanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
CHP HEYETİ ANKARA'YA GİDECEK
Açıklamaya göre, Özel, Diyarbakır'dan Ankara'ya gelerek, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gündemiyle düzenlenecek MYK toplantısına katılacak. Görüşmede, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin TUSAŞ'a gitmesi kararı alındı. Öte yandan Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada Ankara’da TUSAŞ'a yönelik saldırının kınandığı belirtildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz.
Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."
BAHÇELİ'DEN TERÖR SALDIRISINA TEPKİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısını lanetledi.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."
"TERÖRLE MÜCADELEMİZİ EN KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz." ifadelerini kullanırken, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.
BM'DEN TERÖR SALDIRISINA KINAMA
BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.
BAŞKAN ERDOĞAN RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ
BAKAN YERLİKAYA: HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU PAYLAŞACAĞIZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da yaptığı basın açıklamasında, 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Kimlik tespiti sürüyor. Hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız." dedi.
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 14 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu kaydederek "Teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Başkan Erdoğan: TUSAŞ'taki saldırıda 4 şehidimiz var. Saldırıyı lanetliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum.
3 ŞEHİT, 14 YARALI VAR
İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada 3 şehit ve 14 yaralının olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."
NATO'DAN TERÖR SALDIRISINA KINAMA
"SAVUNMA SANAYİDEKİ BAŞARILAR HEDEF ALINDI"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TUSAŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınadığını belirterek açıklamsınada şu ifadelere yer verdi:
"Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.
Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir.
Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."
DEM PARTİ: PROVOKASYON HER TARAFINDAN BELLİ OLMAKTADIR
DEM Parti Grup Başkenvekili Sezai Temelli, TBMM'de hain terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Provokasyon her tarafından belli olmaktadır" diyerek hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajını iletti.
YAYIN YASAĞI!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.
SALDIRI SONRASI YOLA ÇIKTILAR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısı sonrası İstanbul'daki SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TUSAŞ Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.
Olay sırasında Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.
Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik Kaynakları:
“TUSAŞ’ta Akademinin bulunduğu C Kapısına taksi ile gelen üç şahıs el bombası atarak saldırıda bulundu.
Teröristlerden ikisi olay yerinde etkisiz hale getirilirken çatışma devam ediyor."
A HABER TERÖR SALDIRISININ OLDUĞU TUSAŞ'TA
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, TUSAŞ'a düzenlenen bomba saldırının ardından bölgeden son gelişmeleri aktarıyor.
"Çok sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polis yolları kapattı ve ekipler bölgede devriye atıyor. Ambulansların içeri gittiğini gördük. Rehineler olduğu da belirtiliyor. Havada helikopterleri de görmek mümkün ve havadan taramalar yapılıyor. Bölgede herkes teyakkuz halinde.
Bölgede çok sayıda polis ve askeri araç var. Sinyalleri kesmek için jammerlar aktif hale getirdi. TUSAŞ oldukça geniş bir kampüs içinde görev yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede şehit ve yaralıların olduğunu söyledi. Şu anda 5 tane helikopter havadan tarama yapıyor. Burası çok kritik bir tesis buraya girmek mümkün değil içeri girmek için çok ciddi prosedürler gerekiyor.
Bölgede dumanlar görüyoruz ancak neye ait olduğunu dair şu anda bir açıklama yok."
REHİNE OLDUĞU İDDİASI!
Teröristlerle çatışma devam ediyor. Rehine olduğu belirtiliyor.
BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada;
'Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." dedi.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
A HABER MUHABİRİ MERT HACIALİOĞLU: REHİNELER OLDUĞU SÖYLENİYOR
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Hacıalioğlu, "Bizler an itibariyle yoldayız. İlk edindiğimiz bilgiye göre önce silah seslerinin duyulduğu ifade edildi. Daha sonra ise bir patlamadan söz ediliyor. 1 No'lu güvenlik kapısının orada bir patlama olduğu ve kapının havaya uçtuğu ifade ediliyor." dedi.
TUSAŞ'ın içerisinden iki ambulansın çıkış gerçekleştirdiği belirtildi. Bölgeye sevkiyat devam ediyor. Oldukça sıcak bir haber. Bu noktaya bir saldırı gerçekleştirilmiş durumda.
Rehin alma gibi bazı durumların da yaşandığı söyleniyor ama bunlar teyide muhtaç bilgiler. İçeride bir silahlı çatışmanın yaşandığı yönünde bilgiler var.
PERSONEL SIĞINAĞA YÖNLENDİRİLDİ
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.
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