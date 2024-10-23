TUSAŞ’a terör saldırısında kan donduran detaylar! Teröristler el ele böyle çift görüntüsü vermiş | O anlar kamerada

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı Türkiye'nin gündemine oturdu.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ'a yapılan saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

TAKSİ DURAĞINA BASKIN DÜZENLENMİŞ

İddiaya göre saat 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü veren iki terörist, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 kardeşin işlettiği Kazan Arslan Taksi durağına gelerek, şehir merkezine gitmek istediklerini söyledi.

Taksici Murat Arslan

TAKSİ ŞOFÖRÜ ARKA KOLTUKTA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan araştırmada 06 JMT 07 plakalı aracı kullanan Murat Arslan'ın durakta olmadığı belirlendi.

Teröristlerin çift görüntüsü vererek el ele durağa geldikleri anlar (Foto: ahabaer.com.tr)

EL ELE ÇİFT ROLÜYLE DOLAŞTILAR

Teröristlerin saat 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü vererek el ele durağa geldikleri ve sırt çantalarıyla birlikte şehir merkezine gitmek istediklerini belirterek taksiye bindikleri ortaya çıktı.

KADIN TERÖRİST TAKSİYE BÖYLE BİNMİŞ

Güvenlik kamerası görüntülerinde henüz kimliği belirlenemeyen kadın teröristin, durağa müşteri gibi gelerek bir süre beklediği ve şehit Murat Arslan'a ait olan taksiye binmek için aracın ön kapısında beklediği görüldü. Görüntülerde kadın teröristin müşteri olarak Arslan'a ait taksiye bindiği görülürken, erkek teröristin ise yol üzerinden alınmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Teröristlerin TUSAŞ'a saldırı anları

TERÖRİSTLER TAKSİCİYİ YOLDA İNFAZ ETTİLER

Erkek terörist Murat Arslan'ın yanına kadın terörist ise arka koltuğa oturdu. Kadın terörist tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförü Arslan'ı infaz etti.

TAKSİCİYİ ARKA KOLTUĞA YATIRDI TERÖRİST DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Arslan'ı arka koltuğa yatıran erkek terörist direksiyon başına geçerek yola devam etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) önünde inen teröristler etrafa gelişi güzel ateş ederek içeriye doğru ilerledi. Diğer terörist ise giriş kapısına bombalı saldırı düzenledi.